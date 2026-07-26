Rescatado el tripulante de un velero que pidió auxilio cerca de cabo Prior, en Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Salvamento Marítimo ha rescatado al tripulante de un velero que pidió auxilio cerca de cabo Prior, en Ferrol, con apenas capacidad para comunicarse con los controladores, que lograron localizarlo sin tener una ubicación exacta. La lancha Salvamar Betelgeuse fue la encargada de hacer firme el remolque y llevar la embarcación a puerto.

El rescate, en el que también participó la Cruz Roja, ocurrió en la tarde del sábado, 25 de julio. Según han explicado fuentes de Salvamento, un particular llamó desde Bélgica hasta su centro de A Coruña para solicitar ayuda para una embarcación cerca del punto indicado. Esta persona afirmó que su único tripulante estaba sin radio ni móvil y tampoco contaba con transmisión de posición AIS. Salvamento únicamente recibió una imagen del velero.

Poco después, obtuvo un PAN-PAN de la embarcación –como se le conoce a una señal de emergencia por radio–, aunque la comunicación era «ininteligible». En ese momento, los controladores marítimos movilizaron la LS Percibiño de Cruz Roja. Después, obtuvieron un nuevo PAN-PAN y, «entre mucho ruido», se entendió el nombre de ‘Valdoviño’. Entonces, la Salvamar Betelgeuse se incorporó a la búsqueda.

Los controladores lograron contactar con el tripulante, pero, a pesar de sus intentos, no obtuvieron datos que aclarasen su posición. Posteriormente, la Salvamar informó de que tenía un velero a la proa parecido al de la foto y, a su vez, el velero buscado confirmó que había una embarcación naranja yendo hacia él. Finalmente, la lancha de Salvamento pudo hacer firme el remolque y llevarlo a puerto.