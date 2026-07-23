Ribera Juan Cardona en Ferrol, incorpora nueva tecnología en Resonancia Magnética

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En su apuesta por la innovación, el hospital Ribera Juan Cardona incorpora la máquina de Resonancia Magnética SIGNA Voyager 1.5T, lo que supone un salto enorme en la capacidad tecnológica del centro. Esta nueva máquina mejora la experiencia de los pacientes y facilita el trabajo del personal técnico y médico.

En cuanto a sus principales avances técnicos, la nueva resonancia se caracteriza por su sostenibilidad, pues utiliza un 70% menos de helio y está diseñada para no requerir recargas durante su vida útil. Además, destaca por su rapidez, desde la colocación del paciente hasta el procesamiento de los datos; la automatización de los procesos técnicos y por la excelente calidad de las imágenes.

Tal y como explica Balbino López Seoane, jefe del Servicio de Radiodiagnóstico de Juan Cardona, los beneficios son múltiples, no solo en el diagnóstico, también en el confort y en reducir el grado de estrés asociado a estas pruebas. Estas son algunas de sus múltiples ventajas:

Reducción de la claustrofobia y mayor accesibilidad: cuenta con un túnel extragrande de 70 cm de diámetro, lo que proporciona una mayor sensación de amplitud y apertura, especialmente útil para los pacientes con claustrofobia o necesidades especiales. Además, la camilla alcanza una altura mínima que facilita el acceso a los pacientes con movilidad reducida.

Mayor flexibilidad: utiliza antenas un 60% más ligeras que las convencionales y que se adaptan a la forma del cuerpo del paciente, eliminando la incomodidad de las antenas pesadas y rígidas.

Menor ruido: cuenta con una tecnología que reduce significativamente el ruido de las pruebas, mejorando la experiencia del paciente.

Reducción del tiempo de examen: gracias a algoritmos de inteligencia artificial se pueden reducir los tiempos de escaneo hasta en un 50%, sin comprometer la calidad del diagnóstico.

Mejor ambiente: dispone de un sistema de audio completo que permite al paciente escuchar música durante el procedimiento

Desde el hospital Ribera Juan Cardona seguimos apostando por una mejor calidad de nuestra tecnología y personal humano para ofrecer una atención sanitaria de gran valor.