La Xunta recibe 10 ofertas para construir 58 nuevas viviendas públicas en O Bertón con una inversión de 10,1 millones

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La Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras de la Xunta de Galicia ha recibido un total de 10 ofertas de empresas interesadas en ejecutar las obras de construcción de 58 nuevas viviendas de promoción pública en el barrio ferrolano de O Bertón, una actuación que cuenta con un presupuesto de licitación de 10,1 millones de euros.

La nueva promoción se situará en la parcela 14 del ámbito residencial y estará configurada por un inmueble integrado por dos bloques continuos pero diferenciados en altura. El primero de ellos, con planta en forma de «U», albergará 40 viviendas, mientras que el segundo será de trazo lineal y dispondrá de las 18 restantes.

Hogares eficientes, accesibles y con plazas de garaje y trastero

Los nuevos inmuebles contarán con tipologías de 1, 2 y 3 dormitorios, e incluirán en todos los casos plaza de garaje y trastero vinculados. Además, la planificación reserva dos viviendas adaptadas específicamente para personas con movilidad reducida. Desde el Gobierno autonómico destacan que los pisos han sido diseñados bajo criterios de accesibilidad, luminosidad y máxima eficiencia energética.

Un impulso de más de 350 viviendas públicas en marcha en Ferrol

Esta actuación se enmarca dentro de la estrategia global de la Xunta para reforzar el parque residencial público en la urbe naval, donde actualmente tiene en marcha 353 viviendas públicas en el barrio de O Bertón distribuidas en distintas fases de tramitación y ejecución.

A esta licitación de la parcela 14 se suma la correspondiente a la parcela 15, cuyas obras para levantar otras 58 viviendas públicas se encuentran también en fase de contratación por un importe cercano a los 10,3 millones de euros. Para esta segunda promoción, el plazo de presentación de ofertas por parte de las empresas interesadas permanecerá abierto hasta el próximo 22 de septiembre. Este último edificio incluirá, además de los pisos, garajes y trasteros, cuatro locales comerciales en la planta baja.