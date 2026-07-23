Paco Usero y Javier Parga «Chester» se incorporan al nuevo proyecto deportivo del Club de Rugby Ferrol

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El Club de Rugby Ferrol celebró el pasado viernes 17 de julio su asamblea ordinaria de fin de temporada, una cita en la que la presidenta de la entidad, Marta Grandal, dio a conocer los pilares del nuevo proyecto técnico de cara al próximo curso. Entre las novedades más destacadas resalta el nombramiento de Paco Usero como nuevo Director Deportivo del club, así como la designación del propio Usero y de Javier Parga, «Chester«, como los entrenadores responsables del equipo sénior.

El retorno de Paco Usero al organigrama del Club de Rugby Ferrol supone un impulso para la entidad. Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Vigo y Entrenador Nacional Nivel 3 de Rugby, Usero acumula una dilatada experiencia técnica y competitiva. En su trayectoria como jugador destaca su etapa internacional, sus 13 años como capitán de la Selección Gallega y su papel clave en la plantilla del Vigo Rugby Club que logró el hito histórico de ascender a la División de Honor.

En los banquillos, Usero aportará un profundo conocimiento de la casa, a la que ya dirigió entre 2013 y 2016 logrando el título de Segunda Regional con récord de anotación y dos fases de ascenso a DHB. A su currículum suma además la dirección del CRAT Femenino en la máxima categoría estatal, el subcampeonato de España al frente de la Selección Gallega Femenina y la dirección técnica del combinado Galicia Barbarians.

Junto a Paco Usero, la gestión deportiva y táctica del primer equipo recaerá en Chester, un referente sobre el terreno de juego que aporta más de dos décadas de experiencia en el rugby de máximo nivel. Chester dio sus primeros pasos en la categoría Sub-18 del EUITA Rugby Club antes de vincularse al Muralla RC, entidad en la que no solo ejerció como capitán del primer equipo en categoría Nacional, sino donde también comenzó a forjar su perfil técnico dirigiendo a los conjuntos de formación.

Su versatilidad y lectura táctica como utility back y centro lo llevaron a competir en las ligas más exigentes del panorama estatal. Durante seis temporadas defendió la camiseta del Vigo Rugby Club tanto en División de Honor B como en la máxima categoría (División de Honor), donde además asumió galones como segundo capitán. Esta etapa en la élite se vio enriquecida con su paso por el rugby internacional durante la campaña 2010/2011, en las filas del Swansea FRC galés.

En las últimas temporadas, Chester ha continuado vinculado activamente al desarrollo del rugby gallego, compaginando el rol de jugador y entrenador ayudante en el Muralla RC, con un valioso paso previo por el propio Ferrol RC. Su regreso a Ferrol al frente del cuerpo técnico sénior garantiza un liderazgo de enorme solidez, conocimiento del vestuario y visión de juego para afrontar los nuevos retos de la entidad.