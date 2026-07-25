Editorial-Ante la Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores 2026

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El Día de los Abuelos, 26 de julio, que la tradición une a la memoria de San Joaquín y Santa Ana, debe dejar de ser una jornada de complacencia institucional para convertirse en un severo examen de conciencia colectiva. Detrás de las felicitaciones anuales y los homenajes de cara a la galería, la ciudadanía tiene la obligación de visibilizar una de las realidades más crueles, silenciosas y democráticas de nuestra época: la epidemia de la soledad que sufren nuestros mayores.

Hoy en día, envejecer se ha transformado en un factor de riesgo para el aislamiento. Millones de ancianos viven en un confinamiento perpetuo, invisible para unas ciudades aceleradas que solo valoran la productividad y el consumo. No se trata solo de la falta de compañía física; hablamos de la dolorosa certeza de sentirse prescindibles, de comprobar cómo el entorno que ellos mismos construyeron les da la espalda, confinándolos al olvido en el tramo más vulnerable de sus vidas.

Los abandonos

El abandono institucional, existe, a pesar de todo, una administración burocratizada que exige trámites digitales inaccesibles y deshumaniza la atención al ciudadano. Ciudades carentes de espacios de encuentro comunitarios y accesibles. Ritmos de vida frenéticos que reducen el contacto intergeneracional a visitas de cortesía o llamadas de compromiso.

El silencio de las viviendas: Y a todo eso se suma, y lo sabemos bien en ciudades como Ferrol, pisos convertidos en cárceles verticales para personas con movilidad reducida y con escasas redes de apoyo .

Un plan de choque contra el aislamiento

Debe mantenerse y aumentarse una auditoría de la soledad. Implementar censos municipales activos para localizar a mayores que viven solos y evaluar sus necesidades reales.

Potenciar modelos de cohousing intergeneracional y alternativas residenciales públicas integradas en la propia ciudad, cercanas a las viviendas donde residen a veces en condiciones inhumanas.

En cuanto a una estrategia de proximidad, debería apoyarse la creación de redes de voluntariado vecinal y comercio local que actúen como radares de alerta ante la vulnerabilidad, duplicando los recursos destinados a la teleasistencia avanzada y a la ayuda a domicilio para garantizar la autonomía integral.

Una sociedad no debe abandonar a sus mayores

El cuidado, el respeto y el apoyo a nuestros abuelos no son actos de caridad que se resuelven con una llamada telefónica el 26 de julio. Son derechos ciudadanos exigibles y obligaciones políticas vinculantes. Una sociedad que abandona a sus mayores a la intemperie del olvido es una sociedad moralmente en quiebra. Reivindicar hoy a San Joaquín y Santa Ana es exigir recursos, presencia y dignidad para que ninguna persona mayor vuelva a morir en la más estricta y silenciosa de las soledades.

Recogemos las palabras del obispo de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, ante la Jornada Mundial de los Abuelos y de las Personas Mayores 2026, «Esta jornada es una llamada de atención —casi una denuncia— ante situaciones sangrantes que no podemos normalizar. Pero es, sobre todo, una invitación evangélica a entretejer lazos. Se nos pide revisar nuestra conducta con los más mayores de nuestras familias o de nuestros entornos: ¿cuánto hace que abandonamos las visitas pausadas?, ¿cuándo fue la última vez que repasamos la agenda para buscar el nombre de esos ancianos con los que compartimos la vida? Es una oportunidad de oro para examinar cómo, como comunidad cristiana, estamos atendiendo a los mayores de la parroquia y a las residencias, tanto públicas como privadas. Una sociedad es más humana en la medida en que cuida a los más vulnerables; una comunidad eclesial es auténtica cuando en ella no falta nadie; y una persona se hace grande cuando mira con gratitud a quienes le dieron tanto.»