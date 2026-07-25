Dani Ojeda, experiencia contrastada para el ataque del Racing

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M.V.

El extremo canario procedente de la SD Huesca se suma a la ofensiva del equipo racinguista. Dani Ojeda, a sus 31 años, tiene una gran trayectoria en los últimos años en Segunda División, por lo que se espera que aporte un salto de calidad al juego de banda del Racing.

Daniel Ojeda Saranova (Las Palmas de Gran Canaria, 1994) es un jugador formado en la cantera de la UD Las Palmas, incorporándose posteriormente a equipos como el Lorca CF, Granada CF, Albacete Balompié, CD Leganés, AD Alcorcón, SD Ponferradina, Burgos CF y SD Huesca, un gran recorrido que le ha permitido acumular una gran experiencia en el fútbol profesional. El atacante canario acumula a sus espaldas casi 300 partidos oficiales y 17.700 minutos entre las principales categorías del fútbol español. Destaca su enorme experiencia en la Segunda División, en la que fue importante en varios equipos, como en Burgos o en el último año en Huesca, donde fue uno de los jugadores de rotación en la zona ofensiva del equipo altoaragonés.

Dani Ojeda es un jugador de banda, desenvolviéndose principalmente en el extremo izquierdo, aunque su facilidad para jugar entre líneas, movilidad, capacidad para asociarse, finalizar jugadas y para atacar los espacios lo convierte en un jugador que puede desenvolverse en cualquiera de las posiciones de la segunda línea del ataque racinguista. Sin duda, un refuerzo de lujo, el cual deberá responder en el campo a todas las grandes expectativas creadas por parte de la afición verde.

Ekain Azkune, muy cerca de marcharse al Real Unión

Además de acelerar en el mercado de fichajes, el Racing está centrado en dar salida a alguno de sus jugadores con contrato en vigor. El primero puede ser el delantero, Ekain Azkune, quien regresará al País Vasco para jugar en el Real Unión de Irún. Una posición, la de la delantera, donde el Racing aún tiene mucho trabajo por delante. Otros jugadores que podrían no pertenecer a la primera plantilla del club serían Chema o David Carballo, a quienes se les está buscando un nuevo destino.