Jesús Bernal vuelve a un Racing que da un salto de calidad

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M.V.

Era un secreto a voces que Jesús Bernal estaba intentando desvincularse del Sporting de Gijón para volver a Ferrol, pero no fue hasta la mañana de este viernes cuando el club de A Malata hizo oficial el retorno de uno de los héroes del ascenso a Segunda División en la temporada 2023-2024.

Un gran refuerzo a nivel deportivo y emocional.

Jesús Bernal Villarig (Muniesa, 1996) no necesita carta de presentación en Ferrol. El turolense, que ya se puso a las órdenes de Javi Vázquez en el entrenamiento matinal, dejó una gran impronta en sus dos temporadas en Ferrol, con el ascenso a Segunda División y con una temporada de ensueño en la citada categoría. Su buen hacer le valió para que el Sporting de Gijón apostara por él, siendo Bernal un hombre importante en la 24-25 hasta que una grave lesión de rodilla en el mes de abril puso fin de manera precipitada a su primera temporada en Asturias. Tras un largo proceso de recuperación, Bernal pudo disputar el último tramo de la pasada temporada con el Sporting, disputando 17 partidos de Liga donde acumuló minutos, además de dos encuentros de Copa del Rey.

Un jugador «escoba» para dar empaque a la medular racinguista

Jesús Bernal es un jugador con enormes cualidades tácticas, generoso en el esfuerzo y con un extraordinario sentido del juego colectivo. Un futbolista inteligente con capacidad para recuperar balones y dar criterio en la distribución del juego, además de dar equilibrio a un Racing en el que la pasada temporada brilló Fabio Rodríguez en esa posición. Estos dos jugadores son los que la afición espera que sean los dueños de una sala de máquinas en la que también está el convaleciente Vicente Esquerdo y donde se espera que la Dirección de Fútbol haga un esfuerzo para incorporar a un jugador de un perfil más físico y ofensivo para completar la medular, teniendo también en cuenta los problemas físicos sufridos durante los últimos tiempos tanto por Bernal como por Esquerdo.

Cerca de 4000 abonados ya renovaron su abono

En la tarde del jueves anunció el Racing que 3742 abonados habían renovado su compromiso con el club para la nueva temporada. La campaña de renovaciones entra en su sprint final, siendo la fecha límite el 31 de julio si se quiere conservar el asiento y la antigüedad. Las renovaciones pueden hacerse de manera presencial en las oficinas de A Malata de lunes a viernes, o bien de manera telemática a través de la página web del conjunto ferrolano.