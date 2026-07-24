O Parrulo Ferrol traspasa a Niko Vukmir al MNK Futsal Istra Pula

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O Parrulo Ferrol ha anunciado el traspaso de Niko Vukmir al MNK Futsal Istra Pula, una operación que se ha cerrado tras completarse todos los trámites necesarios y la firma del correspondiente acuerdo de transferencia internacional entre ambas entidades.

La salida del jugador se produce después de que el propio Vukmir trasladase al club su deseo de regresar a Croacia por razones personales y familiares, circunstancia que llevó a la entidad ferrolana a abrir negociaciones con el conjunto croata para buscar una solución satisfactoria para todas las partes.

El club quería contar con su continuidad

Según explica O Parrulo Ferrol, la intención inicial era que el futbolista continuase formando parte del proyecto deportivo para la próxima temporada.

No obstante, la petición expresa del jugador motivó el inicio de las conversaciones con el MNK Futsal Istra Pula, que finalmente culminaron con un acuerdo para su traspaso.

Agradecimiento al club croata y al jugador

La entidad ferrolana ha agradecido al MNK Futsal Istra Pula la actitud mostrada durante las negociaciones, destacando la profesionalidad, el respeto y la predisposición del club croata para facilitar el entendimiento entre ambas partes.

Asimismo, O Parrulo Ferrol ha querido despedirse de Niko Vukmir con un mensaje de reconocimiento por su compromiso y profesionalidad durante el tiempo que vistió la camiseta del conjunto ferrolano.

El club ha deseado al jugador el mayor de los éxitos tanto en su nueva etapa deportiva como en el plano personal, subrayando que siempre formará parte de la familia de O Parrulo Ferrol.