Hugo López se concentra con la selección española en el cierre de la temporada para la AD Judo Ferrolterra

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La Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra afronta las últimas semanas de la temporada 2025-2026 con una intensa actividad, marcada por la participación de varios de sus deportistas en concentraciones y stages de tecnificación junto a algunos de los referentes internacionales de este deporte.

La principal noticia llega con la convocatoria de Hugo López Pereira por parte de la Federación Española de Judo para participar en una concentración en Murcia, previa a la disputa del Campeonato del Mundo Júnior y Cadete.

Hugo López, con la selección española

El judoca del club ferrolano se encuentra concentrado con el combinado nacional en una actividad preparatoria organizada por la Federación Española, que servirá como puesta a punto antes de la cita mundialista de las categorías júnior y cadete.

Esta convocatoria supone un nuevo reconocimiento al trabajo y la progresión de Hugo López dentro del judo nacional.

Formación junto a referentes internacionales

La actividad del club durante estas semanas también ha llevado a otros judocas a participar en diferentes concentraciones de alto nivel.

Bruno Carrodeguas tomó parte en el Stage Costa da Morte, que contó como principal ponente con el olímpico Said Mollaei, subcampeón olímpico en Tokio 2020, campeón del mundo en Bakú 2018 y medallista de bronce en el Mundial de Budapest 2017.

Asimismo, Amelia Tenreiro, Xabi Allegue, Xabi Mauriz, Alba Bollo y el propio Hugo López participaron en el Stage Internacional Rías Altas, donde entrenaron bajo la dirección del judoca cubano Asley González, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y campeón del mundo en Río de Janeiro 2013.

La temporada concluirá con los exámenes de cinturón negro

La AD Judo Ferrolterra pondrá el punto final al curso 2025-2026 el próximo 1 de agosto con la celebración de los exámenes de cinturón negro.

Las pruebas tendrán lugar en las instalaciones deportivas de la Armada en Ferrol, concretamente en el pabellón de Batallones, donde el club cerrará oficialmente una temporada marcada por la presencia de sus deportistas en actividades de ámbito nacional e internacional.