Finaliza la demolición de los aseos en la plaza de O Inferniño para dar más espacio al nuevo parque infantil cubierto

El nuevo parque infantil cubierto en O Inferniño está más cerca de su inauguración, tras finalizar los trabajos de demolición de los antiguos aseos, permitiendo completarlo con la creación de una zona ajardinada.

Así lo daba a conocer este viernes la concejala de Urbanismo, Blanca García, en una intervención necesaria para “mellorar a integración e a calidade ambiental do espazo.”

Esta nueva zona infantil ha sido reformada por completo, siendo el primer parque infantil cubierto de la ciudad, con una cubierta a cuatro aguas de unos 360 metros cuadrados, con la parte más baja cerca de los 4,6 metros de altura y la más alta llegando a los 5,6 metros. En su interior contará con nuevos juegos de escalada y toboganes, como también con un vallado perimetral para garantizar la seguridad, una red de drenaje superficial para la recogida de pluviales y nueva instalación de iluminación led, que mejora la eficiencia energética y la visibilidad del recinto.