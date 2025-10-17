Asfedro conmemoró su cuarenta aniversario

ASFEDRO conmemoró este jueves, día 16 de octubre, en un acto celebrado en el teatro Jofre sus cuarenta años como «Asociación Ferrolá de Drogodependencias» surgida en el 1985, con el fin de dar respuesta a lo que por aqel entonces se denominaba la “epidemia da heroína”. A través de su equipo directivo, técnico y del trabajo de las diferentes áreas, fueron y son muchas las personas y colectivos que recibieron y reciben atención y orientación.

Allí en el Jofre se dieron cita autoridades, representaciones, directivos y colaboradores de Asfedro, familias que se vieron afectadas por esa terrible plaga, que aún continúa, usuarios y ciudadanos, en especial vecinos de Caranza, zona en la que se inició Asfedro. Destacar la presencia del conselleiro de Sanidade, el ferrolano Antonio Gómez Caamaño; el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso; la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros Barros; la vicerrectora del Campus Industrial de la UDC, Ana Ares; el parlamentario gallego, el ferrolano Aitor Bouza; así como miembros de la corporación ferrolana; alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro Díaz y otros alcaldes y concejales de Ferrolterra; y representantes de asociaciones culturales, sociales y vecinales.

El acto fue presentado con maestría por el periodista Isidoro Valerio recordando que más que una celebración es una conmemoración y que «la vida siempre da una nueva oportunidad.

La primera de las intervenciones fue la de la presidenta de Asfedro, Sari Alabau, que destacó «los cuarenta años al servicio de las personas drogodependientes, recordando el daño que hizo la droga en sus comienzos a partir de los años 70″. Recordó «los sufrimientos, los problemas iniciales», lo difícil que fue la labor de la Asociación, con escasas ayudas incluso críticas y malos modos hasta que «os bos e xenerosos venceron aos ignorantes e escuros». También tuvo recuerdos para Fernando Martínez y Bernardo García Cendán, para Tito Pena y Pepe Graña, hasta Olga Basterrechea quien desde el 2012 hizo que Asfedro remontase después de unos malos momentos sobre todo en lo económico.

No se olvidó de Lola Lorenzo ni de Tito Núñez, de los trabajadores, de la directiva «somos una piña«, y de los muchos apoyos y ayudas que permiten que la Asociación siga por el buen camino.

Seguidamente tomó la palabra Felisa Pérez Antón, vicepresidenta de la UNAD, la red a nivel nacional y Europea más grande que hay de ONG que trabajan con problemas de drogas y adicciones en la que está integrada Asfedro. Destacó la labor de la asociación ferrolana «en cuatro lustros de lucha y esperanza, en los que siempre supo adaptarse e innovar con apoyo, con una mirada en la dignidad de las personas». «Se mantuvo firme y resilente ante las dificultades y sin perder nunca las cercanías a las familias», recordando que no se ha logrado que las drogas desaparezcan, y que hay que seguir por el buen camino emprendido.

UN VIDEO …CUARENTA AÑOS

A continuación se proyectó un video en el que se recogen imágenes de la historia en estos cuarenta años de vida. Estuvo acompañado de la interpretación en directo del saxofonista ferrolano Miguel Sueiras. Sonaba la canción ‘Imagine’ de John Lennon, donde el autor invita a imaginar un mundo sin divisiones ni conflictos.

«Un paso difícil» (González Formoso)

Y ya Isidoro Valerio comenzó a presentar a los intervinientes en la «parte oficial» del acto.

Tomó en primer lugar la palabra el presidente de la Diputación Provincial, Valentín González Formoso, quien recordó como «muchas familias se han visto involucradas y contaron en estos cuarenta años de Asfedro» agradeciendo el trabajo desarrollado por quienes pusieron en marcha la asociación y a quienes siguen al frente de ellas, como presidenta a Sari Alabau.

«Detrás de cada uno de los años de la historia de Asfedro se pueden contar a cientos de personas que dieron el paso más difícil, el de pedir ayuda, y contar con profesionales y voluntarios que en todo momento les tendieron la mano para rescatarlos del inferno de la droga e devolverles el derecho más básico que tenemos todos” señaló el regidor provincial.

En su intervención, el presidente provincial advirtió que la lucha contra la droga no finaliza nunca y debe librarse en muchos ámbitos: en el policial, combatiendo el narcotráfico con firmeza y a ultranza; en el judicial, aplicando todo el peso de la ley sobre quien se lucra con la destrucción de las personas; y en el social y educativo, para evitar que la juventud dé el primer paso hacia el consumo. “Las administraciones tenemos una responsabilidad fundamental en concienciar a la sociedad —y especialmente a la juventud— de los peligros que se esconden tras lo consumo y en apoyar el trabajo de entidades que, como Asfedro ofrecen una salida real”, señaló. Formoso apeló también a la implicación ciudadana, asegurando que “debemos decir alto y claro que quien trafica con la vida y con la salud de las personas no merece nuestro silencio, sino nuestro rechazo más rotundo”. En la parte final de su intervención, el presidente de la Diputación quiso reconocer la contribución de Asfedro a la sociedad de Ferrolterra. “Celebramos cuarenta años de una historia hecha de humanidad, de constancia y de esperanza. ASFEDRO demostró que ninguna herida es irreparable se hay cariño, profesionalidad y compromiso.” Formoso agradeció a la presidenta Rosario Alabau y a todo el equipo de la entidad “por hacer de Ferrolterra un lugar mejor, más humano y más solidario”, y reafirmó el compromiso de la Diputación de A Coruña: “Seguiremos a vuestro lado en todo lo que preciséis, porque sabemos de la importante labor que hacéis. Recordó el apoyo constante de la Diputación, «sobre todo en O Confurco, un lugar duro pero muy positivo«, prometiendo seguir apoyando «porque os necesitamos».

El conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, reivindicó el compromiso de la Xunta en la lucha con las adicciones y destacó que la Ley de protección de la salud de las personas menores y prevención de las conductas aditivas situará Galicia a la vanguardia en esta materia. El titular de Sanidad exaltó “la labor y la trayectoria ejemplar” de una institución que, tras cuatros décadas de trabajo, forma parte de la historia viva de la lucha contra las drogas en Galicia, convertido en un “auténtico referente” en el apoyo a quién sufre trastornos adictivos.