A Mostra de Teatro Galego de Cariño abre a venda de bonos

Os bonos poderanse adquirir durante toda a vindeira semana na Casa do Concello. As entradas individuais venderanse unicamente media hora antes de cada función.
O Concello de Cariño abre este luns 27 de xullo, a venda de bonos para a XLVIII Mostra de Teatro Galego, que se celebra do 2 ao 8 de agosto no municipio do Ortegal.
Os bonos terán un prezo de 25 euros e permitirán acceder ás cinco funcións de pago programadas en horario nocturno no Auditorio Municipal. Estarán á venda ata o venres 31 de xullo no servizo de recadación, situado na primeira planta da Casa do Concello, en horario de 9:00 a 14:00 horas. As entradas individuais non se venderán de maneira anticipada e poderán adquirirse unicamente media hora antes do inicio de cada función.
Este tícket inclúe o acceso aos espectáculos ‘Ictus’, de Chévere; ‘Mofa e Befa: Os dous de sempre’, de Producións Teatrais Excéntricas; ‘Costa da Morte. Cartografía dunnaufraxio’, de Mariña Lestón; ‘Feminísimas’, de De Ste Xeito; e ‘A Penúltima’, protagonizada por Carlos Blanco. Todas estas representacións celebraranse ás 22:00 horas no Auditorio Municipal.
Pola súa banda, as entradas individuais custarán 6 euros para os espectáculos dirixidos ao público adulto e 1,50 euros para as representacións infantís de pago, que tamén son cinco en total: ‘A viaxe feliz de Ramón Sanfiz’ (Fantoches Baj), ‘Crunch 2’ (Muu), ‘Berenguela na gaiola’ (Galeatro e Xarope Tulú), ‘Tarabela Ambulante’ (Tarabela Creativa) e ‘Concerto Singular’ (Píscore).
A programación da Mostra complétase con outros cinco espectáculos gratuítos: ‘Animacreques’, da Compañía Catropés, con saída desde a Casa do Concello; ‘Historias para escagharriñarse’, de Teatro Ghazafelhos; ‘Tríade e Alleo’, da Compañía Colectivo Glovo; ‘Enredos’, de A Vela Circo, e ‘Degustación de imposibles’, do ilusionista Joshua Kenneth, que porá o peche á XLVIII Mostra de Teatro Galego. Estas últimas propostas desenvolveranse na Porta da Pulida.
A programación completa pode consultarse na páxina web da Mostra e nas súas redes sociais oficiais.
Ademais, e como antesala do festival, a Escola Municipal de Teatro de Cariño ofrecerá unha representación especial o sábado 1 de agosto. O alumnado de entre 10 e 14 anos porá en escena a obra ‘Quen matou a Pepe Corleone?’, con guión e dirección de Pepablo Patinho, nunha cita que servirá para inaugurar simbolicamente unha novam edición da Mostra.