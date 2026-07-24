Numeroso público asiste ó concerto de Laura LaMontagne en Valdoviño

24 julio, 2026 Dejar un comentario 141 Vistas

A contorna da praia de Vilarrube foi escenario este pasado xoves á noite do marabilloso concerto da intérprete Laura LaMontagne.

Numeroso público asistía á actuación, na que poesía e música, música e poesía, foron un todo. Laura LaMontagne rompeu barreiras entre a palabra escrita e a palabra cantada.

Acompañando as súas bases e voz co impresionante violín de Sara Ember, creou unha atmósfera onde o tradicional e o moderno coexistiron e se enriqueceron mutuamente, xuntando o mundo académico coa cultura urbana. 

 

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