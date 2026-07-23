La Xunta entrega una nueva vivienda rehabilitada en Ferrol Vello dentro del Plan Rexurbe

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La Xunta de Galicia hizo entrega este jueves de una nueva vivienda de promoción pública rehabilitada en el barrio de Ferrol Vello, dentro del Plan Rexurbe, una iniciativa destinada a recuperar inmuebles degradados para destinarlos al alquiler accesible y contribuir a la revitalización de los cascos históricos.

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, acompañada por la directora territorial de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, Begoña Freire, participó en el acto de entrega de las llaves del inmueble.

La vivienda forma parte de la rehabilitación integral de un edificio situado en dos números de la rúa Carme Curuxeiras, una actuación que permitió obtener dos viviendas de promoción pública. A ellas se suman otras tres ya entregadas tras la recuperación del número 8 de la misma calle.

En conjunto, la Xunta invirtió 1,9 millones de euros para rehabilitar estos inmuebles y poner a disposición de la ciudadanía un total de cinco viviendas en régimen de alquiler accesible.

El Plan Rexurbe como herramienta de recuperación urbana

Durante el acto, Martina Aneiros destacó el papel del Plan Rexurbe en la recuperación del patrimonio residencial de los centros históricos. La delegada señaló que «permite recuperar vivendas deterioradas para logo destinalas a alugueiro accesible«, al tiempo que contribuye a revitalizar los municipios, «atraendo máis poboación e xerando emprego«.

Asimismo, recordó que la Xunta mantiene en marcha en Ferrol un importante programa de vivienda pública. «A Xunta ten en marcha en Ferrol 353 vivendas de promoción pública en O Bertón«, afirmó Aneiros, quien subrayó que en apenas un mes se licitaron las obras correspondientes a 116 nuevas viviendas protegidas en la ciudad. La inversión prevista para la construcción de estas promociones supera los 56 millones de euros.

Nuevas medidas para facilitar el acceso a la vivienda

La Xunta también recordó las nuevas iniciativas impulsadas para favorecer el acceso a la vivienda, especialmente entre la población joven y las familias.

Entre ellas figura la reserva del 30% de las viviendas en venta para personas de entre 36 y 45 años con hijos, una medida que se suma a las reservas ya existentes del 40% de las viviendas destinadas al alquiler y del 25 % de las destinadas a la venta para menores de 36 años.

Además, el gobierno autonómico ampliará hasta los 45 años la edad máxima para poder beneficiarse de los avales autonómicos destinados a la compra de la primera vivienda, elevando así el límite vigente hasta ahora, fijado en los 36 años.