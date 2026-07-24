Valdoviño celebra este domingo su tradicional Feirón mensual

24 julio, 2026 Dejar un comentario 408 Vistas

Está organizado por la Asociación de Mulleres do Rural María del Mar Becerra con el apoyo del Ayuntamiento.

La Puerta del Sol será nuevamente el escenario este domingo 26 del Feirón mensual de Valdoviño, organizada por la Asociación de Mulleres do Rural María del Mar Becerra con el apoyo del Ayuntamiento. Como es habitual, se desarrollará durante toda la mañana con diversos puestos de venta, desde alimentación hasta complementos y productos de la huerta o ropa y calzado 

Una buena oportunidad para aprovechar la mañana del domingo para ir de compras y, al mismo tiempo, disfrutar de la oferta hostelera de la zona.

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