Una mujer herida en una colisión de dos vehículos en Mera de Abaixo, en Ortigueira.

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Una mujer I.N.G.A. de 36 años de edad ha resultado herida al colisionar frontalmente dos vehículos a la altura del kilómetro 44 de la carretera AC-862 (Ferrol-Mañón) en la zona de Mera de Abaixo.

En el Centro Integrado ás Emerxencias se recibió una llamada de un particular, a las 8, 0 horas de la mañana de este lunes informando del accidente y señalando que podría haber algún herido.

De inmediato se alertó a Urxencias Sanitarias de Galicia 01 cuyos efectivos acudieron con una ambulancia de soporte vita básico, l Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Ortigueira, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras.

Uno de los ocupantes mostraba dolor en un brazo, y otro, la mujer de 36 años, presentaba una lesión en una pierna y cortes de cristales del coche en el que circulaba, por lo que fue trasladada en la ambulancia a os servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario (CHUF) de Ferrol.