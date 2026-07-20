Una mujer herida en una colisión de dos vehículos en Mera de Abaixo, en Ortigueira.

Una mujer I.N.G.A. de 36 años de edad ha resultado herida al colisionar frontalmente dos vehículos a la altura del kilómetro 44 de la carretera AC-862 (Ferrol-Mañón) en la zona de Mera de Abaixo.
En el Centro Integrado ás Emerxencias se recibió una llamada de un particular, a las 8, 0 horas de la mañana de este lunes informando del accidente y señalando que podría haber algún herido.
De inmediato se alertó a Urxencias Sanitarias de Galicia 01 cuyos efectivos acudieron con una ambulancia de soporte vita básico, l Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Ortigueira, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras.
Uno de los ocupantes mostraba dolor en un brazo, y otro, la mujer de 36 años, presentaba una lesión en una pierna y cortes de cristales del coche en el que circulaba, por lo que fue trasladada en la ambulancia a os servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario (CHUF) de Ferrol.