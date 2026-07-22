Sheyla Rivera da el salto al Valdetires Ferrol

22 julio, 2026 Dejar un comentario 90 Vistas

Sheyla Rivera en un entrenamiento en la pasada temporada | Valdetires Ferrol

El Valdetires Ferrol continúa perfilando su plantilla para la temporada 2026/27 con la incorporación de la portera Sheyla Rivera, que pasa a formar parte del equipo a todos los efectos después de su etapa en el Lago Sport, club con el que la entidad ferrolana mantiene un acuerdo de filialidad.

La guardameta ya conoce la dinámica del conjunto verde, ya que durante la pasada campaña tuvo la oportunidad de disputar varios minutos con el equipo, una experiencia que ahora tendrá continuidad con su incorporación definitiva al proyecto deportivo del Valdetires.

Un paso adelante en su progresión deportiva

La llegada de Sheyla Rivera supone un nuevo paso en la apuesta del Valdetires Ferrol por el talento joven y por el trabajo conjunto con el Lago Sport, una colaboración que continúa dando sus frutos con la promoción de jugadoras al equipo ferrolano.

Desde el club han dado la bienvenida a la guardameta a través de sus canales oficiales, destacando que afrontará esta nueva etapa defendiendo de forma permanente la camiseta verde.

Con esta incorporación, el Valdetires Ferrol sigue reforzando su plantilla de cara al nuevo curso, combinando experiencia y juventud para afrontar con garantías los objetivos de la temporada 2026-2027.

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