Gadis lleva a Equiocio Ferrol sus talleres de cocina creativa para niños y jóvenes

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El consejero y delegado de área en Ferrol de la firma, José Carlos Díaz Arnau, y el presidente del comité organizador del evento, Ricardo Pérez Lama, rubricaban esta mañana el acuerdo de colaboración Gadis patrocina la programación infantil, apostando de nuevo por los hábitos saludables y la sostenibilidad.

Gadis y Equiocio Ferrol renuevan su acuerdo de colaboración, el presidente del comité organizador del evento, Ricardo Pérez Lama, y el delegado en Ferrol y consejero de la firma, José Carlos Díaz Arnau, estamparon su firma al documento. Lo hacían en presencia de la concejala de Seguridad y Movilidad de Ferrol, María del Carmen Pieltain Fernández, del adjunto al delegado de Gadis, Fernando Mosquera, y de la directora del certamen, Ana Pérez Lago.

En el acto, participaron también el director deportivo de Equiocio Ferrol, Federico Pérez Lago, y una amplia representación de las entidades sociosanitarias de Equiocio Ferrol. La rúbrica vino precedida de la presentación de la programación infantil de Equiocio Ferrol, patrocinada un año más por Gadis.

Los más pequeños de la casa podrán participar de nuevo en los talleres de cocina creativa que tanto éxito tuvieron en la edición de 2025. “La idea es simple, aprender hábitos saludables y fomentar el cuidado del planeta, pero jugando, manchándose las manos, y pasándoselo en grande”, tal y como avanzó Mosquera.

Por tanto, Equiocio Ferrol se convertirá de nuevo en un lugar de aprendizaje para el conocimiento de la gastronomía sostenible, una corriente que busca armonizar la preparación y el consumo de alimentos con la preservación de los ecosistemas y la promoción de la diversidad natural y cultural.

Esta filosofía, impresa en el ADN de Gadis, implica que no sólo importa lo que comemos, sino también cómo se cultivan, transportan y preparan los alimentos, así como el respecto por las tradiciones culturales locales. Gabinete de Comunicación Equiocio 2026 619 73 66 20/ 659 36 53 08 equiociocomunicacion@gmail.com.

Los talleres se celebrarán del viernes 7 al domingo 9 de agosto, en horario de mañana (de 11:30 a 14:30 h) y de tarde (de 16:30 a 19:30 horas). Con una duración de unos 45 minutos, habrá una media de 8 sesiones al día. Están dirigidos a niños desde 3 años hasta jóvenes de 16, y en el caso de menores de 3 a 5 años, podrán estar acompañados/as por una persona adulta, que también podrá participar en la acción.

Por su parte, la responsable municipal del Concello de Ferrol, que destacaba a Equiocio Ferrol como evento emblemático del verano la ciudad naval, incidía en la evolución del certamen, “que trasciende lo puramente deportivo”, y lo ponía como “ejemplo de sostenibilidad”, al tiempo que subrayaba el compromiso de Gadis.

Por último, Ricardo Pérez Lama ponía en valor el inquebrantable apoyo de Gadis a Equiocio Ferrol a lo largo de los últimos 26 años “una alianza estratégica”, formando parte de la historia del certamen y enriqueciendo la programación del evento edición tras edición con interesantes propuestas dirigidas al público más joven y estrechamente vinculadas con las prácticas saludables y la sostenibilidad.

El acto se cerraba con la tradicional foto de familia, con la presencia de las entidades del ámbito sociosanitario integradas en Equiocio Social. Y es que un año más los usuarios de las asociaciones tendrán prioridad a la hora de participar en los talleres de cocina creativa.