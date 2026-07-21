Este miércoles se celebra por segundo año consecutivo la fiesta de La Magdalena en el barrio centro de Ferrol

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Este miércoles, día 22, el barrio de la Magdalena declarado conjunto histórico-artístico en 1983, celebrará por segundo año consecutivo su fiesta patronal en honor a la festividad de María Magdalena. Se trata de una iniciativa de la Asociación de vecinos La Magdalena, que sigue trabajando por el bienestar, la defensa y la dinamización del barrio.

Misa y procesión

La festividad dará comienzo a las 11 horas, con la celebración de una misa en la Concatedral de San Xiao, en la que la música estará a cargo de la Coral Polifónica Ferrolana “La Magdalena”. Tras el culto, dará inicio la procesión con la imagen de María Magdalena que estará acompañada de la Agrupación Musical ACOTAGA. Con salida de la Concatedral, recorrerá las calles Iglesia, Sánchez Barcaiztegui, Magdalena, Arce, Real, Coruña, Iglesia y regreso a San Xiao.

Cabe destacar que la imagen de La Magdalena, propiedad de la Cofradía de la Soledad permanece expuesta al culto en la concatedral de San Xiao, gracias a la decisión de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol y, la colaboración de la Cofradía. en particular. «De esta forma, los ferrolanos podrán visitar a su vez al patrón de la ciudad y a la patrona del barrio «, señalan desde la Asociación de Vecinos

Por la tarde

Ya por la tarde, a partir de las 18:30 horas, dará comienzo un pasarrúas a cargo de la Asociación Cultural Musical

ACOTAGA y otros grupos de música tradicional. Con salida de la plaza de Amboage, recorrerán las calles Real, Tierra y Dolores y realizarán una actuación en Amboage. Por último, entre las 19:30 y las 20:30 h. llegará el momento de la diversión para los más pequeños, con la celebración de una FIESTA INFANTIL, abierta al público y gratuita, en la Plaza de Amboage y a cargo de “La Guagua”.

De esta forma, la Asociación de Vecinos de la Magdalena muestra su compromiso de dar continuidad a la Fiesta Patronal que ampliará su programación año a año, con el fin de convertirse en un referente festivo de la ciudad de Ferrol.