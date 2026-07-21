Samuel Penin regresa al Costa Ártabra para dirigir al senior femenino en Primera División

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El Club Baloncesto Base Costa Ártabra ha anunciado el regreso de Samuel Penin como nuevo entrenador del equipo senior femenino, que la próxima temporada competirá en Primera División. El técnico vuelve así a una entidad que conoce a la perfección después de cinco años alejado de los banquillos.

Penin ya dirigió anteriormente al senior femenino del club y cuenta con experiencia en las categorías de formación, por lo que su incorporación supone el retorno de una figura estrechamente vinculada a la historia deportiva del Costa Ártabra.

«Volver al club es regresar a casa»

El nuevo entrenador reconoció que su vuelta al baloncesto tiene un significado muy especial.

«Volver al baloncesto y, especialmente, al club es un regreso a casa para mí. Nunca había estado tanto tiempo alejado de las pistas y sentía que era una parte de mí que me faltaba. No creo que haya un sitio mejor para mi regreso«, afirmó Samuel Penin.

Un equipo en plena reconstrucción

El técnico asumirá la dirección de un senior femenino que afronta un proceso de renovación de cara a la próxima temporada. La entidad trabaja en mantener la base de la plantilla e incorporar nuevos refuerzos con el objetivo de formar un equipo competitivo que permita mejorar los resultados obtenidos en las últimas campañas.

El principal reto será consolidar al conjunto en una exigente Primera División sin renunciar a competir ante cualquier rival.

«Este año intentaremos competir lo máximo posible, asentarnos en la categoría y afrontarla sin complejos. Veremos hasta dónde podemos llegar«, señaló el entrenador.

Apuesta por el talento de la casa

El nuevo proyecto deportivo mantendrá como uno de sus pilares la confianza en las jugadoras formadas en la cantera del Costa Ártabra.

Samuel Penin destacó la ilusión y el compromiso del grupo con el que trabajará durante la temporada. «Tenemos un grupo de jugadoras jóvenes, con muchas ganas e ilusión. Jugadoras de la casa que defenderán con uñas y dientes al club. Trabajaremos con seriedad y exigencia, porque es el único camino para conseguir los objetivos«, aseguró.

Una temporada exigente por toda la geografía del norte

El senior femenino afrontará una competición de alto nivel que llevará al equipo a disputar encuentros en distintos puntos de Galicia y a realizar desplazamientos a ciudades como Gijón, Oviedo y Ponferrada.

Desde el Club Baloncesto Base Costa Ártabra han dado la bienvenida a Samuel Penin y le han deseado el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, confiando en que su experiencia y conocimiento de la entidad contribuyan al crecimiento del equipo en Primera División.