Endika Buján, más juventud para el ataque del Racing

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M.V.

Endika Buján de Rueda, el extremo vasco, es el nuevo fichaje del Racing para su parcela ofensiva. Buján procede del filial del Athletic Club, donde compitió en el grupo 1 de la Primera Federación, al igual que el conjunto racinguista. A sus 23 años, es una apuesta por la velocidad y el descaro por parte del club de A Malata.

Endika Buján de Rueda (Barakaldo, 2003) es un jugador formado en el conjunto vasco del Danot Bat, incorporándose después al Barakaldo CF, club con el que completó su etapa de formación y dio el salto al fútbol sénior, consiguiendo ascensos de Tercera Federación a Segunda Federación y desde esta última categoría a la Primera Federación. Su gran rendimiento en Barakaldo le abrió las puertas de Lezama, incorporándose al filial del Athletic, jugando con el filial vizcaíno en Primera Federación y formando parte habitualmente de las sesiones de trabajo del primer equipo del Athletic Club, a las órdenes de Ernesto Valverde, llegando a debutar en Primera División. Endika Buján acumula en las últimas temporadas 47 partidos en Primera Federación, con 3 goles y 3 asistencias.

Desde el Racing destacan en el nuevo fichaje que es un jugador zurdo con capacidad para desenvolverse en cualquiera de las posiciones de ataque. La velocidad, la verticalidad y su solvencia en el uno contra uno hicieron que la Dirección de Fútbol comandada por Álex Vázquez viera en Buján un jugador muy interesante para seguir completando una parcela ofensiva del Racing a la que todavía le faltan piezas importantes, como por ejemplo, un par de delanteros.

Cinco sesiones de entrenamiento para una nueva semana de trabajo

Los pupilos de Javi Vázquez entrenaron en la mañana de este lunes, algo que repetirán todos los días en sesión matinal hasta el sábado, descansando en la jornada del domingo. Todos los entrenamientos están teniendo lugar en el campo de hierba natural de La Gándara a puerta cerrada, ya que, según informan desde el club, las obras en la citada instalación impiden el acceso del público. Esperemos que más pronto que tarde se pueda solucionar ese tema, ya que el verano es un buen momento para que los niños puedan disfrutar de los entrenamientos, aprovechando las vacaciones escolares.