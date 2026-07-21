Una alumna del Campus Industrial de Ferrol analiza las oportunidades y barreras del emprendimiento juvenil en la industria de la moda en Galicia

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Obtener una visión integral sobre las oportunidades y las barreras del emprendimiento juvenil en la industria de la moda en Galicia. Este era el principal objetivo del Trabajo Fin de Grado (TFG) de Lucía Rivas Álvarez (Vigo, 2003), alumna del grado en Gestión Industrial de la Moda, titulación que se imparte en la Facultad de Humanidades y Documentación del Campus Industrial de Ferrol. Para alcanzarlo, la estudiante empleó una metodología mixta en la que combinó técnicas cuantitativas y cualitativas. De este modo, diseñó una encuesta on line en la que participaron 150 personas vinculadas al mundo de la moda y entrevistó al alumnado egresado del grado en Gestión Industrial de la Moda que estuvo detrás de los proyectos:Savalé, Le Éclat, Guinda Concept y Atelierbysebas. El trabajo obtuvo un sobresaliente y estuvo tutorizado por el profesor de la Facultade de Humanidades e Documentación, Joaquín Enríquez Díaz,y por la profesora de la Facultad de

Economía e Empresa, Begoña Álvarez García.

En lo que alcanza a la metodología cuantitativa empleada en este trabajo, hace falta señalar que el 66% de las personas que respondieron a la encuesta eran mujeres y el 34% hombres, en su inmensa mayoría procedentes de Galicia aunque con una presencia significativa de personas de otras comunidades como Madrid, Barcelona o Aragón. Por franjas de edad, el 3% tenía menos de 18 años, el 63% tenía entre 19 y 30 años, el 21% entre 31 y 45 años, el 5% entre 46 y 60 años, y el 8% tenía más de 61 años. En cuanto a sus estudios, el 19% era titulado/a o estaba cursado estudios de ADE, Derecho o de Economía, el 16% de Gestión Industrial de la Moda, el 51% otros grados de otras ramas de conocimiento y 14% no tenía.

Por su parte, el análisis cualitativo se hizo la partir de entrevistas semiestructuradas al alumnado egresado del grado en Gestión Industrial de la Moda que fundó Savalé, Le Éclat, Guinda Concept y Atelierbysebas. La firma de bolsos Savalé fue impulsada por Ailin Lecea Sánchez, Lucía Sánchez Figueroa y Alejandra Valer Iglesias. Le Éclat, otra marca de bolsos y complementos, por Candela Sánchez Botana, Guinda Concept, centrada en los bolsos y en la joyería, por Sabela Martínez Tomé, y Atelierbysebas, un proyecto de soluciones digitales B2B, por Sebastián Medranda Piedra. A día de hoy, solo el último de estos cuatro proyectos nacidos en la Universidade da Coruña (UDC) sigue activo. El primero cesó su actividad por la “dispersión geográfica de sus creadoras”, el segundo por las “barreras económico fiscales derivadas de la operativa la pequeña escala” y el tercero pasó a convertirse en un hobby.

El grado en Gestión Industrial de la Moda, clave para fomentar el emprendimiento en el sector

El trabajo realizado por Lucía Rivas Álvarez confirma que la vocación, la creatividad y el deseo de desarrollar proyectos propios son las principales motivaciones del emprendimiento juvenil en la industria de la moda en Galicia. El estudio, que combina una encuesta on line con entrevistas personales en profundidad, ofrece una visión global sobre los retos y las oportunidades a las que se enfrentan los chicos y chicas que quieren emprender en este sector. Los resultados de la encuesta revelan que el 39% de las personas participantes emprenden impulsadas por la voluntad de desarrollar una iniciativa propia, mientras que el emprendimiento por necesidad representa el 15% de las respuestas facilitadas. Tanto el análisis cuantitativo como la cualitativa coinciden en identificar la falta de financiación, la burocracia, las dificultades para acceder a proveedores y la competencia de las grandes empresas como los principales obstáculos para crear y consolidar un negocio.

El trabajo también pone el foco en la transformación digital. El 71,3% de las personas encuestadas considera que la digitalización es una herramienta clave para ampliar mercados, mejorar la competitividad y superar las limitaciones geográficas, especialmente en los proyectos basados en canales digitales o en servicios tecnológicos. Por último, el estudio destaca el valor de la formación especializada para impulsar nuevos proyectos empresariales. Las entrevistas realizadas la antiguos estudiantes del grado en Gestión Industrial de la Moda evidencian el papel de este título de la Universidade da Coruña (UDC) como un espacio en el que adquieren los conocimientos técnicos y las competencias necesarias para emprender, al tiempo que fomenta la experimentación y la puesta en marcha de iniciativas emprendedoras.