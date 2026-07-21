Agenda para este miércoles, día 22 de julio, en la zona norte

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LA FRASE DEL MIÉRCOLES-«Si el Salvador la consideró digna, ¿quiénes somos nosotros para rechazarla?».

–-Quedan 162 días para finalizar el año

-Día mundial de la reacción contra la megaminería a cielo abierto

-Día de Pi.

–Fiesta de María Magdalena, en el barrio centro de Ferrol.

—La Iglesia celebra la festividad de Santa María Magdalena. Santos Anastasio de Suania, Gualterio de Lodi, Jerónimo de Pavía, Meneleo de Menat, Platón de Ancira y Cirilo de Antioquía.

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 22 de julio?..Cáncer.

FIESTA DE LA MAGDALENA EN FERROL CENTRO

-Hoy miércoles, día 22, el barrio de la Magdalena celebra por segundo año consecutivo su fiesta patronal en honor a la festividad de María Magdalena, organizada por la Asociación de vecinos La Magdalena.

La festividad dará comienzo a las 11 horas, con la celebración de una misa en la Concatedral de San Xiao, en la que la música estará a cargo de la Coral Polifónica Ferrolana “La Magdalena”. Tras el culto, dará inicio la procesión con la imagen de María Magdalena que estará acompañada de la Agrupación Musical ACOTAGA. Con salida de la Concatedral, recorrerá las calles Iglesia, Sánchez Barcaiztegui, Magdalena, Arce, Real, Coruña, Iglesia y regreso a San Xiao.

Ya por la tarde, a partir de las 18:30 horas, dará comienzo un pasarrúas a cargo de la Asociación Cultural Musical

ACOTAGA y otros grupos de música tradicional. Con salida de la plaza de Armas, recorrerán las calles Dolores y Real y realizarán una actuación en Amboage. Por último, entre las 19:30 y las 20:30 h. llegará el momento de la diversión para los más pequeños, con la celebración de una FIESTA INFANTIL, abierta al público y gratuita, en la Plaza de Amboage y a cargo de “La Guagua”.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE MIÉRCOLES

Para este miércoles 22 de julio se espera en Ferrol una jornada mayormente soleada con algunas nubes altas, temperaturas cálidas con máximas que alcanzarán los 27°C a 29°C y mínimas de 18°C a 20°C. En el mar predominará un oleaje débil con mar de fondo de apenas 0,2 a 0,4 metros de altura significativa, acompañado de vientos flojos de componente norte o nordeste en la costa cercana (aunque con rachas moderadas a fuertes mar adentro en zonas expuestas del noroeste de la provincia).

Condiciones Meteorológicas en Tierra

Estado del cielo: Cielos despejados o con pocas nubes de tipo alto que no impedirán el paso del sol. Es probable que se registren brumas o nieblas costeras a primera hora de la mañana y por la noche.

Temperaturas: Ambiente caluroso con una máxima prevista de 27°C en el casco urbano (pudiendo llegar a 29°C según MeteoGalicia). La mínima será muy suave, en torno a los 18°C – 20°C.

Viento: Flojo en general en las playas resguardadas y la ría, soplando del nordeste por la mañana y girando a componente norte/noroeste por la tarde.

Índice UV: Máximo de 8 (Muy Alto) en las horas centrales del día, por lo que se recomienda protección solar alta si vas a estar al aire libre.

Estado de la Mar y Playas

Oleaje: Muy tranquilo. Se prevé mar rizada o marejadilla en la costa, con una altura de ola que oscilará entre los 0,2 metros y los 0,4 metros.

Temperatura del agua: Dependerá de la zona debido al fenómeno de afloramiento marino provocado por los vientos de componente norte:En playas abiertas y expuestas como Doniños o San Xurxo, el agua estará bastante fría, rondando los 14°C – 16°C.

En playas resguardadas de la ría o calas protegidas como A Graña, el agua estará notablemente más cálida, pudiendo alcanzar los 21°C.

Mareas en Ferrol

Bajamar: 05:11 h (1,22 m) y 17:36 h (1,27 m).

Pleamar: 11:19 h (2,92 m) y 23:53 h (2,90 m)

UNIDAD MÓVIL DONACIÓN DE SANGRE

La unidad móvil para la donación de sangre se encuentra hoy , por la mañana, en Ferrol, en la calle Viveiro, en la plaza del Inferniño, , de 9,30 a 14,30 horas. Por la tarde en Ortigueira, en la explanada frente al edificio de Servicios Sociales, de 16,00 a 21.00 horas.

TAL DÍA COMO HOY

(1977)-Se celebra en el Congreso la ceremonia de la solemne inauguración de las Cortes Constituyentes españolas en la que el rey Juan Carlos I reconoce la soberanía del pueblo español.

(2007)-Falleció en Ourense Miguel Anxo Araujo Iglesias, obispo emérito de Mondoñedo-Ferrol y escritor.

EN EL CONCELLO

10.00h.- Comisión Informativa de Urbanismo, Accesibilidade, Vivenda, Rehabilitación, Medio Ambiente, Servizos, Zona Rural, Obras, Seguridade e Mobilidade.

11.00h.- La corporación secunda un minuto de silencio por la última víctima de violencia de género. Plaza de Armas.

12.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompaña al presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en la visita a la sede del Grupo Cándido Hermida. En el polígono Río do Pozo.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Narón

12,00 h.-El titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, acompañado de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, visitará la sede del Grupo Cándido Hermida. (En el polígono Río do Pozo)

En Ferrol

12,30 h.-La directora xeral de FP, Eugenia Pérez, visitará el Puerto de Ferrol para tratar sobre la colaboración en materia de Formación Profesional. (En la Autoridad Portuaria).

En As Pontes

10,20 h.-La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará a los participantes en el campo de voluntariado de Vilarbó.

FIESTAS DEL CARMEN

En As Pontes

Fiestas en honor a la Virxe do Carme que se celebrarán en el mes de Julio. Durante las jornadas festivas tanto vecinos como visitantes podrán disfrutar con las numerosas actividades lúdicas y actos tanto musicales como religiosos programados para la ocasión, entre ellos la popular Festa da Fraga.

Algunos de los actos programados para esta semana serán los siguientes:

Miércoles 22, a las 16:30 horas parque infantil con hinchables y juegos.

Viernes 24, a las 22:30 horas Festival A Fraga con actuaciones de Alana, Xosé Liz, Ortiga y Mekanika Roll in Band.

Sábado 25, Romaría da Fraga. Popular romería declarada de interés turístico. A las 12:00 horas misa do Apóstol, a las 13:30 horas sesión vermú con Festicultores, a las 18:00 horas pasacalles y a las 22:00 horas verbena con orquesta Triunfo.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–En el Museo Naval hasta el 15 de septiembre exposición temporal titulada “Imágenes de la Historia”, una selección de 17 reproducciones de famosos cuadros, obras todas ellas del prestigioso artista Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, conocido como el “Pintor de batallas” por su especialidad en temas históricos militares.

La exposición consta de 17 paneles que reproducen en color y alta resolución cuadros pintados al óleo por el pintor Ferrer-Dalmau, que representan como su nombre indica “Imágenes de la Historia”, narrando hechos relevantes de la Historia de España y de algunos de sus más destacados protagonistas.

La exposición está abierta al público en los horarios habituales del Museo: de martes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas.

–En la Sala Carlos III de Exponav, exposición «Eclipsarte. O camiño do Sol». Una muestra colectiva en la que participan artistas gallegos, con obras en diferentes disciplinas en las que el hilo conductor es el Eclipse total de sol y el Camino de Santiago.

Esta muestra comisariada por Cristina Carballedo Penelas, podrá visitarse hasta el 30 de agosto

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester». Exposición de Xoán Xosé Braxe, integrada por más de un centenar de obras del artista. Hasta mediados de este mes de julio

Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Ateneo, propuesta cultural que va más allá de una exposición convencional. Bajo el título «Retratos da Ilustración”, la artista Carmen Martín presenta una colección de retratos inspirados en figuras de la Ilustración.

–En Afundación (plaza de la Constitución) exposición «Origen» compuesta por las fotografías que conforman el proyecto El Legado que Seremos, de Álvaro Ybarra, mediante las cuales documenta el proceso de transición

energética del carbón a las fuentes renovables. Algunas de las imágenes están tomadas en el ámbito de la central térmica de carbón de As Pontes, una de las últimas de este tipo que se mantuvo en funcionamiento en España.

En Narón

–El Centro Comercial Odeón luce una exposición de 9 dinosaurios autómatas con unas características físicas muy realistas. Los reptiles mueven los ojos, la boca, la cabeza y la cola, y están dotados de sensores de movimiento y placas identificativas con la historia de cada uno de ellos.

Estos 9 ejemplares se han distribuido a lo largo de la planta baja del Centro Comercial y los visitantes podrán disfrutar de esta sorprendente compañía hasta el próximo 2 de agosto.

En Valdoviño

Bajo el título «El surf llega al Cantábrico», Enrique Artero regresa al Océano Surf Museo, en la Casa da Cultura, para presentar una exposición con una cuidada selección de tablas de su colección particular, considerada la más importante de España. Hace 8 años este mismo espacio acogía la primera muestra temporal vinculada al centro museístico, con fondos del propio Artero. En esta ocasión, podremos encontrarnos con piezas únicas que forman parte de la historia del surf a nivel mundial.

La muestra, con entrada libre, se puede visitar de lunes a jueves de 10:00 la 14:00 horas; viernes de 10:00 la 14:00 h y de 18:00 la 20:00 h, y sábados y domingos de 16:00 la 20:00 h. Además, en próximas fechas se organizarán varias rutas guiadas por el propio Enrique Artero, coincidiendo con la celebración del Pantín Classic .