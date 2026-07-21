Según un estudio, Galicia podría mover por ferrocarril 1 millón de toneladas más al año si hubiera operadores

Galicia podría mover en torno a 1 millón de toneladas de mercancías más al año por tren si hubiera operadores, según un estudio del clúster de la función logística, presentado este martes en el marco de un proyecto transfronterizo entre la comunidad gallega, Castilla y León y norte de Portugal.

En la actualidad, las empresas gallegas mueven 1,29 millones toneladas anuales de mercancías por ferrocarril, con unos 25 trenes por semana en operación, según los datos del clúster.

Con base en la realización de entrevistas directas a 35 compañías, utilizando datos de la encuesta permanente de transporte de mercancías por carretera y otra de la asociación de empresarios del polígono de San Cibrao, junto a otras fuentes, el clúster identifica 128 flujos (18 de entrada y 110 de salida) y un «potencial adicional» de 24 trenes a la semana. Este potencial a mayores se distribuye entre unos ocho trenes a la semana de entrada (que sumarían 409.300 toneladas al año) y 16 de salida (que añadirían 843.600 toneladas al año).

El informe constata que los flujos de salida duplican «con creces» a los de entrada, y resalta también que los flujos «potenciales» se concentran geográficamente en A Coruña y Pontevedra.

Así las cosas, entre la demanda actual y potencial, ve la «oportunidad» en lo que denomina «la brecha» para cerrar el ciclo logístico: 15 trenes semanales de entrada que se distribuyen en tres rutas. De este modo, para cerrar el ciclo, el clúster establece que harían falta seis trenes de entrada más en la ruta Galicia-Madrid-Guadalajara, cinco más en la ruta Galicia-Burgos-Guipúzcoa y cuatro más en la ruta Galicia-Zaragoza-Barcelona.

En cuanto a los 128 flujos potenciales identificados, según explica, se traducen en unos 24 trenes a la semana. Son relaciones «pequeñas y dispersas» que, por separado, no llenan un tren, pero juntas sí, de ahí que el estudio ponga el foco en el modelo de tren «multicliente«.

Y subraya que en las tres rutas prioritarias (Galicia-Madrid/Vicálvaro-Guadalajara, Galicia-Zaragoza Plaza-Barcelona y Oporto-Galicia-Burgos-Irún), entrevistas y estadística oficial «confirman demanda real» para sumar 17,5 trenes semanales con ida y vuelta. De atenderse a esta demanda y producirse ese trasvase al tren de lo que en la actualidad se mueve por carretera, el clúster incide en la reducción de emisiones de CO2 y en la disminución también del coste.

La presentación de los principales resultados del estudio de demanda ferroviaria de Galicia ha corrido a cargo del presidente del clúster, Xoán Martínez, y la técnica de proyectos María Fernández-Vivancos.

A continuación, la jornada ha acogido una mesa redonda en la que han participado el conselleiro de Presidencia de la Xunta, Diego Calvo; la consejera de Movilidad de la Junta de Castilla y León, Cristina Sanchidrián y el presidente de la CCDR-Norte de Portugal, Álvaro Santos. Los tres representantes han incidido en la necesidad de acelerar el ritmo de las inversiones en el corredor atlántico.

Previamente y en la mesa redonda, Calvo ha subrayado que «sí hay potencialidad de transporte de mercancías por ferrocarril» frente a la «vieja obsesión que algunos se empeñaban en poner sobre la mesa diciendo que en Galicia no existía demanda». «Eso es falso«, ha subrayado.

En este sentido, ha resaltado que «claro que hay demanda» y ha afirmado que «lo que hay que mejorar son los servicios», pues «cualquier empresa estaría dispuesta a trasladar sus mercancías por ferrocarril si el ferrocarril da respuesata a sus necesidades».

Para eso, ha exigido «un ferrocarril que tenga un servicio multimodal en el que se puedan incorporar distintos tráficos que no tienen que ser de la misma empresa cada uno de los trenes que sale» y también «que tenga una periodicidad conocida» y «que sea fiable».

«Cuando esas cosas se dan, estoy seguro de que habrá muchas más empresas de las que se han identificado ahora mismo que pueden ser susceptibles de utilizar el tren para trasladar sus mercancías«, ha remarcado.

EL PROYECTO

Sobre el proyecto transfronterizo, Diego Calvo ha explicado que supone la creación de una oficina técnica del ferrocarril «que va a asesorar a empresas y administraciones para intentar incorporar el tren a sus cadenas logísticas».

Al respecto, el conselleiro ha mostrado su «preocupación» por los datos de inversión en el corredor en 2025, que ha cuantificado en 106 millones, «la mitad de lo que se invirtió en 2024″. Una cantidad que, según ha avisado, «hace peligrar todas las inversiones previstas y los objetivos».

Además, ha censurado seguir «sin tener la información o el plan director» ni cifras o fechas «concretas» sobre la conexión entre Vigo y Oporto. La información de la que dispone la Xunta le lleva a pensar que «hasta 2038 no va a ser posible», ha avisado.

Asimismo, ha vuelto a demandar «la ampliación del eje atlántico hasta Ferrol» y la adaptación al ancho internacional, «sobre todo» en el tramo de Santiago a Ourense.

El gerente del clúster, Iago Domínguez, que ejerció de moderador de la mesa, ha evidenciado que «si Asturias no está hoy aquí presente es porque es un proyecto transfronterizo», pero ha garantizado que «por supuesto» seguirán colaborando «porque también hay muchas sinergias».