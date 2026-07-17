La Universidad de Coruña mantiene abierto el plazo para presentar propuestas de obradoiros culturales en el Campus Industrial de Ferrol

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La Universidade da Coruña (UDC), a través de la Vicerreitoría de Divulgación, Cultura e Deporte, mantiene abierto el plazo para la presentación de propuestas destinadas al diseño e impartición de los talleres culturales que formarán parte de la programación del curso académico 2026/27 en el Campus Industrial de Ferrol. La convocatoria está dirigida a asociaciones, cooperativas, fundaciones y/o empresas interesadas en desarrollar actividades de carácter cultural, artístico o creativo que contribuyan a enriquecer la oferta de extensión universitaria de la institución.

Las entidades interesadas podrán presentar sus propuestas hasta las 14:00 horas del viernes 24 de julio. Las solicitudes deberán incluir una memoria descriptiva del contenido y de los objetivos del taller, la planificación de las sesiones, el currículo de la persona o de las personas que integren el equipo docente, así como el resto de documentación administrativa requerida en la convocatoria. Las propuestas podrán incluir actividades vinculadas a la fotografía, a la música, a la danza, al teatro, a la escritura o la cualquier otra disciplina artística o cultural de interés.

Los denominados talleres estructurales de formación progresiva, centrados en la adquisición de competencias sólidas y en el desarrollo de proyectos o procesos de creación, tendrán una duración de 60 horas, repartidas de manera equilibrada entre los dos cuatrimestres del curso académico. En el caso de los talleres de propuesta libre, la duración no podrá superar las 30 horas y estarán orientados a la experimentación, a la introducción de nuevas disciplinas o a la exploración de formatos creativos. Hace falta recordar que todas las actividades estarán dirigidas a la comunidad universitaria y al público general interesado.

Las asociaciones, cooperativas, fundaciones y/o empresas interesadas que deseen obtener más información pueden contactar con el Área de Cultura de la Universidade da Coruña (UDC) enviando un correo electrónico a cultura.ferrol@udc.es o bien llamando al 881 01 3697.



