El Campus Industrial de Ferrol recibió a una delegación institucional y académica de la ciudad italiana de Galati

15 julio, 2026 Dejar un comentario 71 Vistas

La vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares; el director del Campus Industrial de Ferrol, Marcos Míguez; la directora del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI), Belén Montero; y el director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), Vicente Díaz, recibieron, a primera hora de esta mañana de este miércoles, día 15,, en el edificio de la Vicerreitoría, a una delegación institucional y académica de la ciudad rumana de Galati.

A lo largo de la visita, los representantes rumanos conocieron de primera mano las principales capacidades del Campus Industrial de Ferrol en los campos de la docencia, de la investigación y de la transferencia de conocimiento.

La jornada incluyó una presentación centrada en el Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI) y en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), así como un recorrido por las instalaciones y laboratorios del centro de investigación.

La delegación estuvo encabezada por el alcalde de Galati, Ionuț-Florin Pucheanu, y contó también con la participación del administrador público de la ciudad, Cezar Ionuț Bichescu; del director ejecutivo de la Dirección de Desarrollo de Infraestructuras y Obras Públicas, Cristian Capetis; del jefe del Servicio de Promoción Económica y Cooperación, Claudiu Eduard Zlătaru; así como del rector de la Dunărea de Jos University of Galați, Marian Barbu; y del decano de la Facultad de Arquitectura Naval, Leonard Domnișoru.

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