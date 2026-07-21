El autocine de verano regresa a Ferrol este sábado con la proyección de ‘Grease’

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La concellería de Promoción Económica del Concello de Ferrol retomará este sábado, 25 de julio, el ciclo de autocine de verano con la proyección de ‘Grease’, uno de los grandes clásicos del cine musical.

La sesión tendrá lugar en el aparcamiento trasero de A Malata, después de que la proyección prevista inicialmente para el pasado 11 de julio tuviese que aplazarse debido a las condiciones meteorológicas.

Acceso gratuito hasta completar el aforo

La película comenzará a las 23.00 horas y el acceso será gratuito hasta completar el aforo disponible. Los vehículos podrán acceder al recinto hasta 15 minutos antes del inicio de la proyección.

‘Grease’, protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John, tiene una duración aproximada de 110 minutos y será la encargada de inaugurar esta edición del autocine estival.

Mensajes de sensibilización y nueva cita el 1 de agosto

La proyección incluirá además mensajes informativos y de sensibilización de la Asociación Española contra el Cáncer, con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables y promover la concienciación social entre los asistentes.

El Concello de Ferrol ha avanzado que la siguiente sesión del autocine de verano tendrá lugar el sábado 1 de agosto.