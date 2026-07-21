El Concello de Ferrol crea por primera vez una bolsa de docentes para los programas temporales de formación para el empleo

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El Concello de Ferrol contará por primera vez con una lista de personal docente destinada a impartir los programas temporales de formación para el empleo promovidos por la administración local. La concejala de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, presentó este martes la convocatoria y las bases reguladoras del proceso, publicadas el pasado 17 de julio en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

La creación de esta bolsa permitirá disponer de profesorado para las distintas acciones formativas sin necesidad de convocar un nuevo proceso selectivo en cada ocasión, garantizando así la continuidad de la programación.

«Por primeira vez o Concello contará cunha listaxe de docentes, o que nos permitirá garantir en todo momento a continuidade da programación formativa e axilizar a selección do profesorado necesario para cada acción«, destacó Sanjurjo.

Formación para responder a la demanda del mercado laboral

La concejala explicó que esta iniciativa forma parte de la estrategia municipal para mejorar la empleabilidad de la ciudadanía y adaptar la formación a las necesidades del tejido empresarial.

«Unha das principais prioridades deste alcalde e deste goberno é ofrecer aos nosos veciños a formación e as ferramentas necesarias para facilitar o seu acceso ao mercado laboral«, afirmó.

Sanjurjo señaló además que Ferrol atraviesa un momento de crecimiento del empleo gracias a la diversificación industrial y a la llegada de nuevas empresas, por lo que consideró necesario disponer de profesionales cualificados para responder a esa demanda.

Especialidades y sistema de selección

La bolsa servirá para el nombramiento de personal funcionario interino docente en programas vinculados al Sistema de Formación Profesional, concretamente en acciones de los grados A, B y C.

Entre las especialidades incluidas figuran operaciones auxiliares de servicios administrativos, atención sociosanitaria, fabricación y montaje de tubería industrial, soldadura, limpieza de edificios y operaciones de grabación y tratamiento de datos, además de módulos transversales relacionados con la inserción laboral, la igualdad de oportunidades y la prevención de riesgos laborales.

La selección se realizará mediante el sistema de concurso-oposición, conforme a los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia.

Solicitudes en un plazo de cinco días hábiles

Las personas seleccionadas serán nombradas como funcionarios interinos durante el tiempo de ejecución de cada programa formativo y de las actuaciones complementarias asociadas.

Entre los requisitos para participar figuran tener la nacionalidad española —o cumplir las condiciones previstas para ciudadanos de otros Estados—, ser mayor de 16 años, no haber sido separado del servicio de ninguna administración pública y contar con la habilitación docente correspondiente para impartir las especialidades convocadas.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía telemática en el plazo de cinco días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. Los aspirantes deberán formalizar una solicitud independiente para cada acción formativa o especialidad a la que opten.