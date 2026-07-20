Inscricións abertas en Valdoviño no roteiro guiado ao Funil

Con prazas limitadas, debe formalizarse na casa da cultura ou 981 48 76 66.
O Concello de Valdoviño organiza este xoves 23 de xullo unha ruta guiada ao Funil, un lugar da parroquia de Pantín con moito encanto e historia.
Será pola tarde, con saída ás 18:30 horas dun punto do que informará a concellería de Cultura ás persoas que formalicen a inscrición. Con prazas limitadas, o prazo para anotarse ábrese hoxe e manterase ata o mércores de 10:00 a 13:00 horas.
O trámite debe realizarse na casa da cultura ou no teléfono 981 48 76 66. A actividade, incluída no programa III Valdolingua IV Día do Orgullo Neofalante, conta co apoio da Secretaría Xeral da Lingua. O Funil ou Alfunil deriva da palabra árabe Alfolí, e significa almacén de sal. Na zona aínda podemos atopar restos das antigas construcións nas que se gardaba o considerado ouro branco.
Un produto moi prezado antigamente, xa que permitía a conservación dos alimentos por longas tempadas. A estes almacéns podíase acceder a través dun embarcadoiro que servía de base non só para o transporte de mercadorías senón tamén para o de persoas, aló polo século XVIII, aínda que posiblemente as infraestruturas fosen moi anteriores. No primeiro terzo do século pasado, perden a súa funcionalidade.