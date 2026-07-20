Navantia adelanta siete meses la puesta de quilla de la fragata F-113 en el astillero de Ferrol

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Navantia ha completado este lunes un nuevo hito del programa de fragatas F-110 con la puesta de quilla de la F-113 ‘Menéndez de Avilés‘ en el astillero de Ferrol, un acto que se ha desarrollado con siete meses de antelación sobre el calendario contractual, según ha informado la compañía.

La colocación del bloque 212 en la grada número 2 ha estado presidida por el director general de Armamento y Material (DIGAM), almirante Aniceto Rosique, acompañado por el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez. También han asistido el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), Antonio Piñeiro; el director del astillero de Ferrol y del negocio de Fragatas y Buques de Intervención, Eduardo Dobarro, así como representantes del Ministerio de Defensa y de la empresa.

La puesta de quilla marca el inicio de una nueva fase constructiva del buque, que continuará con el ensamblaje progresivo de bloques en la grada hasta su botadura. El adelanto de siete meses respecto al contrato, según Navantia, confirma el cumplimiento de los plazos acordados con la Armada dentro de uno de los principales programas de construcción naval militar en España.

Durante el acto, el presidente de Navantia destacó que la evolución de la F-113 da continuidad a un programa que sitúa a la empresa «en la vanguardia en el ámbito de las fragatas», con una apuesta por la innovación tecnológica y la proyección internacional.

Domínguez atribuyó el desarrollo del programa a la colaboración entre el Ministerio de Defensa, la Armada y Navantia, así como al trabajo de la plantilla, la industria auxiliar y las inversiones realizadas para modernizar el astillero de Ferrol.

CUMPLIENDO LOS PLAZOS

Por su parte, Eduardo Dobarro aseguró que el programa F110 «marcha bien», cumpliendo los hitos establecidos desde la orden de ejecución firmada en 2019. Según explicó, el proyecto entra ahora en una fase de elevada actividad industrial, con cuatro buques en distintas etapas de construcción y una importante carga de trabajo para las instalaciones ferrolanas.

La primera unidad de la serie, la F-111 ‘Bonifaz’, permanece atracada en el muelle 10, donde se desarrollan los trabajos de instalación y puesta en marcha de sus principales sistemas antes del inicio de las pruebas de mar, previstas para el próximo año.

Entre los próximos hitos figuran la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado de Control de Plataforma y la instalación del radar SPY-7. La entrega del buque está prevista para 2028.

La F-112 ‘Roger de Lauria’, situada en la grada número 3, ha completado ya su estructura principal con el montaje del bloque de proa y encara su botadura, prevista para el segundo semestre de este año, una vez finalice la instalación del mástil.

En cuanto a la F-114 ‘Luis de Córdova’, se encuentra en las primeras fases de construcción, con la fabricación de bloques coincidiendo con la entrada en funcionamiento de la nueva fábrica digital de bloques del astillero, una infraestructura destinada a modernizar los procesos productivos de Navantia. Con las cuatro fragatas de la serie en construcción de forma simultánea, el programa F-110 afronta una etapa de máxima actividad industrial.

Los nuevos buques incorporarán capacidades antisubmarinas, antiaéreas y antisuperficie, además de sistemas orientados a responder a amenazas híbridas, dentro del proceso de modernización de la Armada española. Según la empresa, el programa también refuerza las capacidades tecnológicas e industriales del sector naval español y su potencial de exportación.