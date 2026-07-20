Equiocio Ferrol e Patronato Concepción Arenal volven unir forzas a favor da integración sociolaboral da comunidade migrante

A asociación elabora nos seus talleres de carpintería os ecotrofeos do evento, e do 6 ao 9 de agosto, o persoal da entidade poñerase ao fronte do Punto Violeta e dos espazos de conciliación de Equiocio Ferrol.
Equiocio Ferrol e Patronato Concepción Arenal renovan o seu acordo de colaboración de cara á 35 edición do certame, que se celebra en Covas-Ferrol do 6 ao 9 de agosto.
Un ano máis, unen forzas a favor da integración socio-laboral da comunidade migrante, colaborando en programas formativos e de inserción. Así, a directora de Equiocio Ferrol, Ana Pérez Lago, avanzaba que Patronato Concepción Arenal volverá encargarse da construción dos ecotrofeos. Será a través dos talleres de carpintería e reciclaxe que desenvolve nas súas instalacións co ánimo de abrir unha nova porta ao mercado de traballo a homes e mulleres inmigrantes.
Utilizan vellos palets, aos que dan unha nova vida, nunha aposta pola sostibilidade. Doutra banda, o acordo contempla a contratación do persoal técnico encargado de poñerse ao fronte do Punto Violeta de Equiocio Ferrol, un espazo seguro onde sensibilizar, previr e atender a vítimas de calquera tipo de agresión sexista ou acoso.
Equiocio Ferrol tamén confiará a Patronato os seus espazos de conciliación. Persoal da asociación guiará as actividades de lecer didáctico dirixidas a nenos e nenas de 3 a 12 anos que se ofertarán gratuítamente todos os días do certame de 11 a 14 horas e de 16 a 21 horas.
Unha medida coa que ofrecer unha proposta de ocio para os máis pequenos da casa, e favorecer tamén o seguemento da competición por parte dos seus pais, nais e familias. Finalmente, o evento cederá a Patronato Concepción Arenal un lugar destacado no espazo gastro para recadar fondos coa elaboración e venda de pizzas. Unha iniciativa que obtivo moi boa acollida por parte do público en edicións anteriores, e que permite sumar fondos para os programas asistenciais da entidade.
O certame contará na súa edición 35 aniversario como principais patrocinadores coa Xunta de Galicia, Concello de Ferrol, Deputación da Coruña, así como con Estrella Galicia, Gadis e Integral Motion. Hai que sumar ademais as colaboracións de UDC, Deporte Galego, JRilo, Sogama, FHG, Pavo e a Comunidade de montes en man común Covas- Esmelle.