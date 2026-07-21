Nuevos cambios de tráfico en Esteiro por el avance de las obras de ‘Abrir Ferrol ao Mar’

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La Policía Local de Ferrol ha informado de nuevas modificaciones en la circulación con motivo del avance de las obras del proyecto ‘Abrir Ferrol ao Mar’ en el barrio de Esteiro y de los trabajos de mantenimiento previstos en la plaza de Amboage.

La principal afección entrará en vigor este miércoles, 22 de julio, con el corte de uno de los carriles de circulación de la avenida Mac-Mahón, en el tramo comprendido entre la prolongación de la calle Españoleto y la calle Colón.

Un único sentido de circulación hacia la salida de la ciudad

Como consecuencia de esta actuación, el tráfico quedará limitado a un único sentido de circulación en dirección a Caranza, es decir, hacia la salida de la ciudad.

Esta situación se mantendrá hasta la finalización de las obras que se están ejecutando en el marco del proyecto ‘Abrir Ferrol ao Mar’.

Restricciones temporales en la calle Real

Por otra parte, el Concello también ha anunciado que durante las jornadas del miércoles y el jueves permanecerá cortado al tráfico el tramo de la calle Real comprendido entre las calles Arce y Méndez Núñez.

La restricción comenzará a las 7.30 horas y responde a la aplicación de un tratamiento fitosanitario en las palmeras situadas en la plaza de Amboage.

Una vez concluyan estos trabajos, la circulación en la zona quedará restablecida con normalidad.