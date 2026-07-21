La Fiscal General de Derechos Humanos y Memoria Democrática mantuvo este martes una serie de actividades en Ferrol

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En el marco de la visita a Ferrol de la fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, Dolores Delgado García a las 13.00 horas ante el monumento “Pétalos do Pasado”, en el barrio de Canido se celebró una ofrenda floral .

Al acto también asistió la alcaldesa de Narón, Marán Ferreiro y la fiscal superior de Galicia, Carmen Eiró; así como los fiscales provinciales de A Coruña y Ourense, Encarnación Mayán y Carlos Fabregat; el fiscal jefe de Ferrol, Daniel Jove; otros responsables del Ministerio Fiscal y miembros Asociación Memoria Histórica Democrática de Ferrol. Delgado estuvo acompañada por los fiscales adscritos a su sala, Virginia García Aller y Eduardo Navarro Domínguez.

Durante el acto, Delgado quiso recordar que las víctimas «del pasado y del presente» siguen siendo víctimas «mientras no haya un cuerpo, una investigación«. Para la fiscal, “este espacio es un espacio de derechos humanos, porque la memoria es la expresión de los derechos humanos, el principio básico de nuestra Constitución», y defendió que las víctimas «tienen derecho a una investigación y a una justicia«, añadiendo que los fiscales «estamos obligados a buscar esa verdad judicial, al servicio de los derechos humanos y de la memoria democrática«.

Delgado fue contundente al afirmar que «no se puede ser equidistante: hay que ser militantes de la memoria democrática». La ofrenda floral formó parte de una jornada organizada por la Asociación Memoria Histórica Democrática de Ferrol, que incluye una conferencia de Delgado bajo el título “El derecho de las víctimas de la dictadura y sus familias a obtener la reparación judicial”.

El monumento “Pétalos do Pasado”, obra del artista Manuel Patiño, recoge los nombres de 904 víctimas mortales del franquismo en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, y forma parte de un itinerario que se extiende a varios ayuntamientos del entorno incluido Narón.

VISITA AL ALCALDE

A las 13.30 horas Dolores Delgado fue recibida por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, en su despacho oficial del Palacio Municipal.

Seguidamente mantuvo un encuentro, acompañada por el alcalde, con los portavoces de todos los grupos municipales.