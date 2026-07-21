Ortigueira pone en marcha el servicio de podología y fisioterapia a domicilio para pacientes del SAF

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La iniciativa, gestionada por los departamentos de Sanidad y Promoción Económica, atiende a día de hoy a 79 personas usuarias; 51 en el servicio de podología y 28 en el de fisioterapia. Este proyecto está financiado con fondos municipales y una ayuda de la Deputación da Coruña.

Por segundo año consecutivo, el Concello de Ortigueira —a través de las concejalías de Sanidad, dirigida por Ana Cartelle; y Promoción Económica, encabezada por Isabel Rego— pone en marcha el servicio de podología y fisioterapia a domicilio para las personas usuarias del SAF.

Esta iniciativa, estrenada el año pasado, ha sido todo un éxito, pues ya comenzó atendiendo a 22 personas nada más arrancar y, a día de hoy, llega a un total de 79 (51 a través de podología y 28 a través de fisioterapia). Isabel Rego y Ana Cartelle coinciden en que esta iniciativa pionera nace, y ahora se consolida, gracias a la buena acogida y a la “necesidad de cuidar a nuestros mayores”.

Ambas subrayan la importancia “de cuidar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas de avanzada edad, más en un concello eminentemente rural y con una dispersión poblacional grande, que provoca, en muchas ocasiones, que no puedan desplazarse a la villa para disfrutar de ciertos recursos. Con servicios como este buscamos que nadie quede excluido y tenga los mejores cuidados a su disposición, desde lo público”.

Esta iniciativa es posible gracias al esfuerzo inversor que el gobierno local destina de sus fondos propios. Además, también se cuenta con una ayuda económica de la Deputación da Coruña.

El programa está pensado para casos que requieren intervención profesional urgente o continuada, como pacientes con diabetes, uñas encarnadas u otras patologías graves de podología o fisioterapia. El servicio seguirá siendo prestado por el podólogo Alberto Pita y el fisioterapeuta Valentín Pena, quienes se desplazan personalmente a los domicilios para realizar las atenciones necesarias, evitando que las personas beneficiarias tengan que afrontar desplazamientos que en muchos casos resultan imposibles por su estado de salud.

Por otra parte, la Consellería de Sanidade ha informado recientemente de que el servicio de podología será incluido en la atención primaria, algo que desde el Concello de Ortigueira se celebra, pues permitirá que “los concellos nos centremos en dar todavía más servicios a nuestras personas mayores”. Por último, el gobierno local también celebra que “una iniciativa pionera nuestra se expanda a la totalidad de la población gallega a través del sistema público de salud”.