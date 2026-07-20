Agenda para este martes, día 21 de julio, en la zona norte

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LA FRASE DEL MARTES-«Para hacer una tortilla hay que romper algunos huevos.».( José María Aznar).

–-Quedan 163 días para finalizar el año

–Día Mundial del Gazpacho.

-Día Mundial del perro.

—La Iglesia celebra la festividad de los Santos Julia, Lorenzo de Brindis, Daniel y Zótico

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 21 de julio?..Cáncer.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE MARTES

Este martes 21 de julio el tiempo en Ferrol será soleado, caluroso y despejado, con temperaturas máximas que alcanzarán los 28 °C y mínimas de 18 °C. El viento soplará moderado del nordeste con rachas de hasta 42 km/h.

Estado de la mar en Ferrol

Las condiciones costeras según los datos de la previsión marítima de MeteoGalicia y AEMET reflejan un día idóneo para actividades playeras, aunque con aguas frías:

Oleaje: Habrá marejadilla a marusía (mar débil en playas resguardadas) con olas de entre 0,5 y 1,5 metros.

Viento en el mar: Soplará del nordeste con fuerza 3 a 4, pudiendo aumentar a fuerza 5 en zonas expuestas de la costa del norte y el área de Estaca de Bares.

Temperatura del agua: Estará fresca, oscilando entre los 14 °C y los 16 °C.

Índice UV: Muy alto (nivel 8), por lo que se recomienda el uso estricto de protección solar si vas a estar expuesto.

Tabla de mareas

Si tienes pensado ir a la playa, estos son los horarios estimados de las mareas:

Bajamar (Marea baja): 04:14 h y 16:34 h.

Pleamar (Marea alta): 10:22 h y 22:49 h

UNIDAD MÓVIL DONACIÓN DE SANGRE

La unidad móvil para la donación de sangre se encuentra hoy en Ares, al lado de «El pez rojo» en la avenida de Saavedra Meneses. De 10.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 21.00 horas.

TAL DÍA COMO HOY

(1939)-Evasión del bou Ramón: 27 republicanos gallegos huyeron a Francia desde Ares.

EN EL CONCELLO

9.00h.- El presidente de la Mancomunidad, José Manuel Rey Varela, preside la sesión extraordinaria del pleno. (Sala de Comisiones del Palacio Municipal).

10.00h.- Comisión Ordinaria de Facenda, Emprego, Recursos Humanos, Estatística, Patrimonio, Patrimonio Histórico, Turismo, Sanidade, Consumo, Benestar Animal e Mercados.

10.00h.- El concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, asiste a la reunión ordinaria de la Xunta Rectora del Consorcio Universitario del Centro Asociado a la UNED en A Coruña. (Edificio Uned Rúa Educación, nº 3 A Coruña).

10.30h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, participa en la presentación de la LXXII Copa Calleja 2026 y del Open de España Copa Calleja 2026 II Memorial Mabel García. (Club de Tenis).

11.00h.- La concejal de seguridade e Mobilidade, Pamen Pieltain, participa en la presentación de la programación de Gadis en Equiocio Ferrol.(Edificio Antiguo Hospicio).

12.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, participa en la presentación oficial de la exposición pictórica “Imágenes de la Historia”.(Museo Naval).

13.30h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibe a la Fiscal de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado.(Sala Jorge Juan. Palacio Municial).

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

10,30 h.- La delegada da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participará en la presentación de la LXXII Copa Calleja. En el Club de Tenis de Ferrol (rúa Alonso López, 101).

18,30 h.-La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, asistirá a la inauguración del nuevo espacio de Ópticas Noroeste, con motivo de su 30 aniversario (rúa Terra, 11).

En Valdoviño

12,00 h. El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, junto a la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará los resultados de la nueva señalización de los arenales del Concello de Valdoviño impulsados por la Xunta. En la playa de Pantín.

En Moeche

10,30 h.-La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, acompañada por el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, visitará las instalaciones de la Sociedade Agraria de Transformación Panda.

EN LO SOCIAL , CULTURAL Y POLÍTICO

–En el Museo Naval de Ferrol se ofrece una magnífica exposición, «Imágenes de la Historia» en la que se recogen 17 reproducciones en color y alta resolución de famosos cuadros pintados al óleo por el artista Augusto Ferrer Dalmau «El pintor de las batallas», que representan como su nombre indica “Imágenes de la Historia”, narrando hechos relevantes de la Historia de España y de algunos de sus más destacados protagonistas. Muestra organizada por el propio museo y la Fundación Arte e Historia Ferrer-Dalmau, que ha cedido esta colección para su exhibición en la ciudad departamental.

El acto oficial de inauguración tendrá lugar este martes, día 22, a las doce y media de la mañana.

–A las 17.00 h en el centro cultural «Torrente Ballester» conferencia de la Fiscala de Sala en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado, Dolores Delgado, “El derecho de las víctimas de la dictadura y sus familias a obtener la reparación judicial”, dentro de los actos organizados por la Asociación Memoria Histórica Democrática en Ferrol.

-O BNG celebra este martes 21 de xullo, às 20 h, na Praza de Ultramar de Ferrol o seu acto Comarcal con motivo da Día da Patria Galega na que contarán coa presenza de Lucía López Sobrado, Responsábel Nacional de Organización do BNG, Mon Fernández, candidato a alcaldía de Ferrol, Sabela Seco, por Galiza Nova, e Pilar Lozano, responsábel Comarcal.

EN LO DEPORTIVO

10.30 h.-En las instalaciones del tenis Club presentación de la LXXII Copa Calleja 2026 y del Open de España Copa Calleja 2026 II Memorial Mabel García



FIESTAS DEL CARMEN

En As Pontes

Fiestas en honor a la Virxe do Carme que se celebrarán en el mes de Julio. Durante las jornadas festivas tanto vecinos como visitantes podrán disfrutar con las numerosas actividades lúdicas y actos tanto musicales como religiosos programados para la ocasión, entre ellos la popular Festa da Fraga.

Algunos de los actos programados para esta semana serán los siguientes:

Martes 21, a las 21:00 horas verbena con La Ocaband.

Miércoles 22, a las 16:30 horas parque infantil con hinchables y juegos.

Viernes 24, a las 22:30 horas Festival A Fraga con actuaciones de Alana, Xosé Liz, Ortiga y Mekanika Roll in Band.

Sábado 25, Romaría da Fraga. Popular romería declarada de interés turístico. A las 12:00 horas misa do Apóstol, a las 13:30 horas sesión vermú con Festicultores, a las 18:00 horas pasacalles y a las 22:00 horas verbena con orquesta Triunfo.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–En el Museo Naval hasta el 15 de septiembre exposición temporal titulada “Imágenes de la Historia”, una selección de 17 reproducciones de famosos cuadros, obras todas ellas del prestigioso artista Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, conocido como el “Pintor de batallas” por su especialidad en temas históricos militares.

La exposición consta de 17 paneles que reproducen en color y alta resolución cuadros pintados al óleo por el pintor Ferrer-Dalmau, que representan como su nombre indica “Imágenes de la Historia”, narrando hechos relevantes de la Historia de España y de algunos de sus más destacados protagonistas.

La exposición está abierta al público en los horarios habituales del Museo: de martes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas.

–En la Sala Carlos III de Exponav, exposición «Eclipsarte. O camiño do Sol». Una muestra colectiva en la que participan artistas gallegos, con obras en diferentes disciplinas en las que el hilo conductor es el Eclipse total de sol y el Camino de Santiago.

Esta muestra comisariada por Cristina Carballedo Penelas, podrá visitarse hasta el 30 de agosto

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester». Exposición de Xoán Xosé Braxe, integrada por más de un centenar de obras del artista. Hasta mediados de este mes de julio

Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Ateneo, propuesta cultural que va más allá de una exposición convencional. Bajo el título «Retratos da Ilustración”, la artista Carmen Martín presenta una colección de retratos inspirados en figuras de la Ilustración.

–En Afundación (plaza de la Constitución) exposición «Origen» compuesta por las fotografías que conforman el proyecto El Legado que Seremos, de Álvaro Ybarra, mediante las cuales documenta el proceso de transición

energética del carbón a las fuentes renovables. Algunas de las imágenes están tomadas en el ámbito de la central térmica de carbón de As Pontes, una de las últimas de este tipo que se mantuvo en funcionamiento en España.

En Narón

–El Centro Comercial Odeón luce una exposición de 9 dinosaurios autómatas con unas características físicas muy realistas. Los reptiles mueven los ojos, la boca, la cabeza y la cola, y están dotados de sensores de movimiento y placas identificativas con la historia de cada uno de ellos.

Estos 9 ejemplares se han distribuido a lo largo de la planta baja del Centro Comercial y los visitantes podrán disfrutar de esta sorprendente compañía hasta el próximo 2 de agosto.

En Valdoviño

Bajo el título «El surf llega al Cantábrico», Enrique Artero regresa al Océano Surf Museo, en la Casa da Cultura, para presentar una exposición con una cuidada selección de tablas de su colección particular, considerada la más importante de España. Hace 8 años este mismo espacio acogía la primera muestra temporal vinculada al centro museístico, con fondos del propio Artero. En esta ocasión, podremos encontrarnos con piezas únicas que forman parte de la historia del surf a nivel mundial.

La muestra, con entrada libre, se puede visitar de lunes a jueves de 10:00 la 14:00 horas; viernes de 10:00 la 14:00 h y de 18:00 la 20:00 h, y sábados y domingos de 16:00 la 20:00 h. Además, en próximas fechas se organizarán varias rutas guiadas por el propio Enrique Artero, coincidiendo con la celebración del Pantín Classic .