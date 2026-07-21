El pleno de Mugardos aprobó el último trámite para rehabilitar el cine Zárate y destinarlo a Biblioteca Municipal

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El Ayuntamiento de Mugardos licitará a la mayor brevedad posible las obras de construcción de la nueva Biblioteca Municipal, después de aprobar en la mañana de este martes, en Sesión Plenaria extraordinaria, el proyecto básico y de ejecución de rehabilitación del antiguo Cine Zárate y el expediente de contratación de las obras. El acuerdo fue alcanzado con los votos a favor del PP e IU, y la abstención del BNG y del PSOE.

También se dio luz verde a la modificación y ampliación de los porcentajes de gastos plurianuales para la contratación de la obra de rehabilitación para convertir el Cine Zárate en Biblioteca Municipal, con los votos a favor de PP e IU, la abstención del BNG y el voto en contra del PSOE.

La obra tiene un presupuesto total de 1.270.452,72€ que serán financiados en el mayor porcentaje por Regasificadora del Noroeste S.A-REGANOSA, 950.722,65€ (74,83%), completándose con las aportaciones de la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes,145.000,00€ (11,41%) y de la Consellería de Cultura, Língua e Xuventude, 110.000,00€ (8,66%), y finalmente del Ayuntamiento de Mugardos, 64.730,07€ (5,10%).