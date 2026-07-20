El BNG propone un plan para revitalizar el mercado de A Magdalena y critica la falta de diálogo del gobierno local

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El candidato del BNG a la alcaldía de Ferrol, Món Fernández, mantuvo un encuentro con representantes de los comerciantes del mercado de A Magdalena para analizar la situación de estas instalaciones y trasladar una serie de propuestas con el objetivo de revitalizar uno de los principales espacios comerciales de la ciudad.

Tras la reunión, el nacionalista aseguró que el mercado atraviesa una situación de abandono y defendió la necesidad de poner en valor este edificio como parte del patrimonio de Ferrol.

Món Fernández sostuvo que el Concello debe «velar, verdadeiramente polo seu patrimonio, conservalo e poñelo en valor» y señaló que el mercado de A Magdalena reúne productos de calidad, comerciantes especializados y un importante valor para la ciudadanía.

El BNG denuncia la falta de comunicación con los comerciantes

El Bloque Nacionalista Galego criticó la gestión del gobierno de José Manuel Rey Varela y aseguró que el alcalde lleva tres años sin reunirse con este colectivo.

Según la formación, los comerciantes no reciben información suficiente sobre los proyectos e iniciativas que afectan al mercado. Además, el BNG considera necesario agilizar los procedimientos para adjudicar los puestos vacíos existentes, con el fin de favorecer su ocupación y aumentar la actividad comercial.

Propuestas para mejorar el mercado

Entre las medidas planteadas por Món Fernández figura la puesta en marcha de una mejor señalización del mercado en distintos puntos de la ciudad para incrementar su visibilidad.

El candidato nacionalista también apuesta por facilitar la llegada de clientes mediante una mejora de las conexiones de transporte público y la instalación de una parada de taxi en las inmediaciones del edificio.

Asimismo, propone incorporar bancos y carros para la compra en el interior del mercado, buscar alternativas a la desaparición del servicio de reparto a domicilio y favorecer la apertura de un mayor número de puestos para incrementar el flujo de compradores.

Mantenimiento, aparcamientos y zonas de carga

El BNG también reclama mejoras en el mantenimiento diario de las instalaciones mediante una limpieza especializada y la renovación de los contenedores específicos del mercado.

Entre sus propuestas figuran además la mejora de los aparcamientos para usuarios y comerciantes, la adecuación de las zonas de carga y descarga y la sustitución de los actuales montacargas, que considera obsoletos.

Món Fernández se comprometió a trabajar desde este momento para impulsar estas iniciativas y dar respuesta a las demandas trasladadas por los comerciantes del mercado de A Magdalena.