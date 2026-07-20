Exponav celebra el Día de Galicia con una jornada de puertas abiertas y visita guiada

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La Fundación Exponav celebra el Día de Galicia, el sábado 25 de julio, con una jornada de puertas abiertas que permitirá a todas las personas interesadas conocer el Museo de la Construcción Naval gratuitamente.

A las 12:00 habrá una visita guiada en gallego para descubrir con más detalle las piezas que se muestran en al exposición. En este caso habrá que reservar plaza a través del correo electrónico exponav@exponav.org o del teléfono 981 359 682.

Los visitantes podrán aprovechar la ocasión para disfrutar de la exposición “Eclipsarte. Camiño do Sol”, que permanece abierta en la sala Carlos III hasta el 30 de agosto y que reúne obras de pintura, fotografía y escultura de más de 40 artistas con el eclipse del 12 de agosto y el Camino de Santiago como temática común.

En el mes de agosto las visitas guiadas gratuitas previstas serán los días 1, 15 y 29 y se centrarán respectivamente en el Arsenal Ilustrado, la historia de la construcción naval y la importancia del siglo XVIII en este ámbito.