El comité de empresa de Navantia Ferrol pide acelerar el encargo de dos nuevas fragatas F-110

El presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol, Carlos Díaz (MAS), ha reclamado este lunes al Ministerio de Defensa la formalización del encargo de dos nuevas fragatas para dar continuidad a la carga de trabajo del astillero, coincidiendo con la puesta de quilla de la F-113 ‘Menéndez de Avilés’, tercera unidad del programa F-110.

La colocación de la quilla se ha desarrollado desde las 13.00 horas como un acto de trabajo en las instalaciones de Navantia, con la presencia de representantes de la Armada, dentro de la actividad ordinaria de producción del astillero.

Díaz ha aprovechado la jornada para trasladar el agradecimiento de la plantilla a la Armada por la confianza depositada en el centro de Ferrol y ha asegurado que los trabajadores «nunca defraudamos a nuestro cliente», al destacar que los buques se entregan cumpliendo los estándares de calidad y los plazos establecidos.

Asimismo, ha agradecido al Ministerio de Defensa y a la ministra Margarita Robles la apuesta por el programa F-110 en Ferrol y ha defendido que el astillero debe seguir siendo «el principal referente» de la Armada en la construcción de fragatas y buques de gran porte.

El representante sindical ha subrayado que el programa avanza conforme al calendario previsto. Según ha detallado, la F-111 ya se encuentra a flote tras su botadura el pasado septiembre, mientras que la F-112 afronta la recta final de su construcción y su botadura está prevista para el próximo mes de octubre. Además, la F-114 cuenta ya con bloques en distintas fases de fabricación en los talleres.

HASTA 9.000 TRABAJADORES

En materia de empleo, Díaz ha cifrado en unos 9.000 los puestos de trabajo vinculados actualmente a la actividad del astillero entre plantilla principal e industria auxiliar, una cifra que ha calificado de «muy importante» para la comarca de Ferrolterra.

No obstante, ha advertido de la necesidad de asegurar la continuidad del programa mediante la contratación de dos nuevas fragatas, una posibilidad que, según ha señalado, estudia el Ministerio de Defensa. En este sentido, ha explicado que disponer de esa orden de ejecución permitiría evitar un descenso de actividad una vez concluya el actual programa.

El presidente del comité también ha insistido en la necesidad de negociar un plan estratégico para Navantia Ferrol que permita consolidar el empleo, atraer nuevas cargas de trabajo y completar la modernización de las instalaciones.

DIQUE CUBIERTO

Entre las inversiones prioritarias ha situado la construcción de un dique cubierto para obra nueva, una infraestructura que, según ha afirmado, permitiría reducir en torno a un 25 % los costes y los plazos de construcción de los buques, mejorando así la competitividad del astillero tanto en el mercado nacional como en el internacional.

Por último, Díaz ha reclamado un plan estable de contratación y formación que facilite el relevo generacional y contribuya a retener a los trabajadores cualificados, evitando que una eventual reducción de la carga de trabajo provoque la salida de profesionales hacia otros sectores.

Pese a las reivindicaciones planteadas, el presidente del comité ha definido la jornada como «un buen día» para el astillero al marcar el inicio de la construcción de la F-113 y ha expresado su deseo de que Ferrol continúe construyendo nuevos buques durante los próximos años.