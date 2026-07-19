El balón y los ex- jugadores del equipo del Val regresan al campo en honor al 50 aniversario de su club

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(Sara Méndez-gráficas Niko Sánchez)-Este domingo 19 de julio la unión se colaba entre las gradas y el campo de fútbol dela parroquia de O Val, en el concello de Narón, para celebrar el 50 aniversario del club de fútbol del propio lugar.

Entre abrazos, los viejos amigos y antes futbolistas del equipo “valexo” llegaban para celebrar este día demostrando la unión que une a las personas del lugar y se lanzaban al mismo campo que hace ya un par de años (ahora con unos pocos más) para disputar dos partidos llenos de tropiezos y golpes pero en los que los goles también se han dejado ver.

En la grada las familias y amigos recordaban con cariño los años que habían disfrutado entre los asientos viendo a sus jugadores en el campo.

El ambiente seguía aumentando entre risas, abrazos e incluso música folclórica que posteriormente darían paso a una agradable comida que invitaba a las familias a quedarse hasta ya entrada la noche para vivir con emoción la final del Mundial pero que tan solo les servía para saber que ningún otro partido les reviviría un sentimiento tan grande como aquel que llevaban sintiendo todos estos años, el “sentimiento valexo”.