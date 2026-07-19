Ángel Mato encabezará la candidatura de las municipales 2027, tras las primarias de este domingo

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Ángel Mato, ex alcalde, secretario general de la agrupación de los socialistas de Ferrol, próximo al secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en cuya ejecutiva ostenta la Secretaría Transición Enerxética e Planificación Industrial, será el candidato a las próximas elecciones municipales después de las primarias celebradas en la jornada de este domingo, día 19 de julio, tras conseguir 163 votos frente a 142 de su contrincante Eva Martínez, ex concejal y actualmente desempeñando el cargo de jefa de gabinete de la Secretaría de Estado de Migración.

De los más de 330 militantes estaban llamados a participar en la votación, que se desarrolló entre las 10,00 y las 20,00 horas en la sede socialista de la calle Carmen. Tras el recuento final se destaca la alta votación, se contabilizaron 163 votos a favor de Ángel Mato, 142 para Eva Martínez, 2 votos en blanco, y uno nulo.

Así lo proclamó, según una nota oficial del PSdG-PSOE, la Comisión Nacional de Ética, de manera provisional, tras el recuento de papeletas.

Durante la jornada algunos de los asistentes a la hora de votar advirtieron la presencia de un buen número de votantes afiliados en una determinada parroquia ferrolana, altas validadas, eso si, por Ferraz.