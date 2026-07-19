Falleció a los 93 años de edad Antonio Martínez Aneiros primer alcalde de Narón tras el inicio de la Democracia

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A los 93 años de edad ha fallecido en su residencia de O Val, en Narón, Antonio Martínez Aneiros, el primer alcalde naronés en la Democracia. Su capilla ardiente está situada en el Tanatorio Albia, en el Polígono de A Gándara,, donde sus restos mortales serán incinerados a la una y media de la tarde de este lunes y posteriormente las cenizas serán trasladadas al cementerio de O Val.

Eligió el camino del sacerdocio, empezando a ejercer en el inicio de los años 60 en la parroquia de San Pablo, en Catabois. Era uno a los que se les nombraba como perteneciente al grupo de los «curas rojos » por su posición política en contra del «Régimen». más de una ocasión se jugó la vida o se arriesgó a acabar en prisión por su oposición al régimen.

Sus amigos lo denomina como «una persona entrañable, de firmes convicciones e inquebrantable compromiso humano y social. Primero como sacerdote progresista entregado a sus parroquianos y colaborador activo con el movimiento sindical y democrático, luego como seglar tras abandonar el sacerdocio, con el cristianismo de base y con la ciudadanía como primer alcalde que tuvo Narón tras la aprobación de la constitución de 1978″. Fue elegido en las municipales de 1979 por Unidade Galega. Después de la ruptura de esta formación, fue reelegido en 1983 dentro de la formación de carácter local Agrupación Nacionalista Galega de Narón. En 1985 esta formación se incorporó al PSG-EG y Aneiros se presentó como número uno por la provincia de A Coruña a las elecciones al Parlamento Galego. Resultó elegido en ellas y desarrolló el trabajo parlamentario durante toda la legislatura.

Cabe señalar que fue detenido, multado y preso por los sucesos del Dez de Marzo del 72 por su homilía, como párroco de Catabois, en el entierro de Amador e Daniel.

El Concello de Narón puso su nombre a una calle y al Complejo Social de su parroquia natal en 2016.

Desde Galicia Ártabra enviamos nuestro más sentido pésame, a su esposa Marisa, hijas Ruth,Judith y Sabela y demás familia.

Notas de pesar

Desde el concello de Narón, del que Martínez Aneiros fue alcalde, su alcaldesa, Marián Ferreiro expresó su pesar señalaba que » Foi unha gran persoa, un líder comprometido e un referente para os que viñemos detrás, ademais de alguén que se facía querer e ao que gardaba un fondo agarimo e aprecio”.

Por su parte la Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática manifestó «o seu sentimento polo falecemento de Antonio Martínez Aneiros querido e respectado amigo. A nosa aperta solidaria para a súa familia, amizades e veciñanza de Narón».

La Sociedade Cultural Areosa, también envió un comunicado indicando que «o noso pesar polo pasamento de Antón Martínez Aneiros, primeiro Alcalde da democracia en Narón e bo amigo e colaborador da nosa entidade. Con Antón vaise un dos bos e xenerosos, un referente no compromiso cunha sociedade máis xusta e cun Narón con identidade propia. Dende a nosa asociación queremos enviar unha aperta á súa familia».