Agenda para este lunes, día 20 de julio, en la zona norte

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LA FRASE DEL LUNES-«Pedir perdón es de inteligentes, perdonar es de nobles y perdonarse es de sabios» (Bertrand Regader)

–-Quedan 164 días para finalizar el año.

—La Iglesia celebra la festividad de los Santos Librada, Casia, Severa, Pablo de Córdoba, Elías y Eliseo. Santo Gallego: San Xosé María Díaz Sanxurxo

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 20 de julio?..Cáncer.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE LUNES

Este lunes 20 de julio en Ferrol se espera un día predominantemente soleado y caluroso, con una temperatura máxima de 26 °C y una mínima de 19 °C. [1, 2] A continuación se detalla la evolución del tiempo y las condiciones del mar:

El tiempo en tierra

Estado del cielo: Despejado o mayormente soleado durante la mañana. Por la tarde aumentará ligeramente la nubosidad de evolución, con una probabilidad del 35% de algún chubasco o tormenta eléctrica aislada hacia el mediodía o primeras horas de la tarde.

Vientos: Soplarán del nordeste, moderados en general, con velocidades medias de 20 a 25 km/h y rachas máximas que podrían rozar los 37 km/h.

Índice UV: Máximo de 7 (Alto), por lo que se recomienda protección solar si se expone al sol.

Estado de la mar (Litoral de Ferrolterra)

Viento en el mar: Componente Norte o Nordeste de fuerza 2 a 4 por la mañana, arreciando a fuerza 4 o 5 por la tarde mar adentro.

Oleaje: Predominará la rizada o marejadilla en zonas resguardadas, aumentando a marejada a partir de la tarde al norte de Fisterra. En playas abiertas como Doniños el oleaje será débil en la orilla.

Mar de fondo: Altura significativa de olas en torno a 1,3 metros.

Temperatura del agua: Rondará los 15 °C a 16 °C.

Visibilidad: Buena en general durante el día, decayendo a regular durante la noche por la posible aparición de brumas.

UNIDAD MÓVIL DONACIÓN DE SANGRE

La unidad móvil para la donación de sangre se encuentra hoy en Ferrol, en la plaza de España al lado del banco de Santander. De 9,30 a 14,30 h. y de 15,30 a 21,00 horas.

TAL DÍA COMO HOY

(1955)- Nació en Ferrol Arsenio Fernández de Mesa y Díaz del Río. Político del Partido Popular. Fue edil de Ferrol, delegado del gobierno en Galicia, diputado nacional y director general de la Guardia Civil.

(1969)-Los astronautas del Apolo 11 aterrizan en la Luna. Neil Armstrong y Edwin ‘Buzz’ Aldrin se convirtieron en los primeros hombres en pisar la Luna. Las famosas palabras «Ese es un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad» fue visto y escuchado por millones de personas de todo el mundo

(2009)- Murió en Panamá Ricardo Pérez Medín, nacido en Miño el 7 de septiembre de 1908 . A los 15 años comenzó a trabajar como albañil. En mayo de 1936 fue nombrado alcalde de Miño. Con el levantamiento del 18 de julio permaneció arrestado en su domicilio y consiguió huir a Burdeos junto a su mujer y otros 9 compañeros en la lancha pesquera «La Golondrina» .

EN EL CONCELLO

9.30h.- Xunta de Goberno Local.

11.00h.- El concejal de Contratación, Javier Díaz Mosquera, preside las mesas de contratación. (Sala de comisiones).

11.30h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, informa en rueda de prensa de los asuntos aprobados en la XGL. (Salón de recepciones).

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Narón

10,30 h.- La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará a las alumnas del Plan Integrado de Emprego de la Mancomunidade de Concellos de la Comarca de Ferrol. En el Centro de Formación Francisco Vizoso (Avenida Francisco vizoso 42).

LA DIPUTACIÓN EN LA ZONA NORTE

Visita de las obras finalizadas del PSTD Casco Histórico de Ferrol y el patrimonio militar de A Costa Ártabra en Ares y Valdoviño.

A las 10.00 h en Ares y a las 11:30h en Valdoviño, participan el vicepresidente de la Diputación, Xosé Regueira; la diputada provincial Cristina García; el alcalde de Ares, Julio Ignacio Iglesias Redondo, y el alcalde de Valdoviño, Alberto Fernández.

El vicepresidente de la Diputación de A Coruña hace «entrega» de dos de las obras ejecutadas en el marco del PSTD Fogones del Casco Histórico de Ferrol y el patrimonio militar de A Costa Ártabra en los ayuntamientos de Ares y Valdoviño. Regueira comenzará su jornada en el Concello de Ares, donde firmará junto al alcalde el acta de entrega y posteriormente irán a visitar la obra (mejora de la comunicación viaria entre el Castillo de la Palma y las Baterías Militares de Costa) y después, se dirigirá al ayuntamiento de Valdoviño a las 11:30h para firmar el acta con el alcalde y finalizará visitando la obra del municipio (creación y señalización de caminos ciclables en la batería de Campelo-Valdoviño).



FIESTAS DEL CARMEN

En As Pontes

Fiestas en honor a la Virxe do Carme que se celebrarán en el mes de Julio. Durante las jornadas festivas tanto vecinos como visitantes podrán disfrutar con las numerosas actividades lúdicas y actos tanto musicales como religiosos programados para la ocasión, entre ellos la popular Festa da Fraga.

Algunos de los actos programados para esta semana serán los siguientes:

Lunes 20, a las 12:00 horas misa en honor a Santa. María Magdalena. A las 14:00 horas sesión vermú con grupo Pasión. A las 18:30 horas pasacalles del Festival Internacional de Folclore y a las 20:00 horas actuación de grupos y formaciones participantes en el festival. A las 22:30 horas verbena con Origen y Olympus.

Martes 21, a las 21:00 horas verbena con La Ocaband.

Miércoles 22, a las 16:30 horas parque infantil con hinchables y juegos.

Viernes 24, a las 22:30 horas Festival A Fraga con actuaciones de Alana, Xosé Liz, Ortiga y Mekanika Roll in Band.

Sábado 25, Romaría da Fraga. Popular romería declarada de interés turístico. A las 12:00 horas misa do Apóstol, a las 13:30 horas sesión vermú con Festicultores, a las 18:00 horas pasacalles y a las 22:00 horas verbena con orquesta Triunfo.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–En el Museo Naval hasta el 15 de septiembre exposición temporal titulada “Imágenes de la Historia”, una selección de 17 reproducciones de famosos cuadros, obras todas ellas del prestigioso artista Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, conocido como el “Pintor de batallas” por su especialidad en temas históricos militares.

La exposición consta de 17 paneles que reproducen en color y alta resolución cuadros pintados al óleo por el pintor Ferrer-Dalmau, que representan como su nombre indica “Imágenes de la Historia”, narrando hechos relevantes de la Historia de España y de algunos de sus más destacados protagonistas.

La exposición está abierta al público en los horarios habituales del Museo: de martes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas.

–En la Sala Carlos III de Exponav, exposición «Eclipsarte. O camiño do Sol». Una muestra colectiva en la que participan artistas gallegos, con obras en diferentes disciplinas en las que el hilo conductor es el Eclipse total de sol y el Camino de Santiago.

Esta muestra comisariada por Cristina Carballedo Penelas, podrá visitarse hasta el 30 de agosto

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester». Exposición de Xoán Xosé Braxe, integrada por más de un centenar de obras del artista. Hasta mediados de este mes de julio

Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Ateneo, propuesta cultural que va más allá de una exposición convencional. Bajo el título «Retratos da Ilustración”, la artista Carmen Martín presenta una colección de retratos inspirados en figuras de la Ilustración.

–En Afundación (plaza de la Constitución) exposición «Origen» compuesta por las fotografías que conforman el proyecto El Legado que Seremos, de Álvaro Ybarra, mediante las cuales documenta el proceso de transición

energética del carbón a las fuentes renovables. Algunas de las imágenes están tomadas en el ámbito de la central térmica de carbón de As Pontes, una de las últimas de este tipo que se mantuvo en funcionamiento en España.

En Narón

–El Centro Comercial Odeón luce una exposición de 9 dinosaurios autómatas con unas características físicas muy realistas. Los reptiles mueven los ojos, la boca, la cabeza y la cola, y están dotados de sensores de movimiento y placas identificativas con la historia de cada uno de ellos.

Estos 9 ejemplares se han distribuido a lo largo de la planta baja del Centro Comercial y los visitantes podrán disfrutar de esta sorprendente compañía hasta el próximo 2 de agosto.

En Valdoviño

Bajo el título «El surf llega al Cantábrico», Enrique Artero regresa al Océano Surf Museo, en la Casa da Cultura, para presentar una exposición con una cuidada selección de tablas de su colección particular, considerada la más importante de España. Hace 8 años este mismo espacio acogía la primera muestra temporal vinculada al centro museístico, con fondos del propio Artero. En esta ocasión, podremos encontrarnos con piezas únicas que forman parte de la historia del surf a nivel mundial.

La muestra, con entrada libre, se puede visitar de lunes a jueves de 10:00 la 14:00 horas; viernes de 10:00 la 14:00 h y de 18:00 la 20:00 h, y sábados y domingos de 16:00 la 20:00 h. Además, en próximas fechas se organizarán varias rutas guiadas por el propio Enrique Artero, coincidiendo con la celebración del Pantín Classic .