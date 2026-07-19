Cabanas reactiva las singladuras del «Anduriño» por el Eume

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Cabanas pone en marcha una nueva temporada de viajes en barco por el río Eume a bordo del barco «Anduriño», la embarcación de titularidad municipal que se renovó el año pasado para ofrecer una experiencia natural y vuelve a salir por segundo año consecutivo tras el éxito alcanzado en la pasada edición con récord de asistencia.

Los trayectos comenzarán nuevamente el miércoles 22, habiendo dos viajes por día, siendo la primera a las 10 horas y la segunda a las 12 horas. Tendrá salidas todos los días de la semana excepto los martes.

Los viajes permiten descubrir el Eume desde una perspectiva única, observando la fauna y la flora de este entorno natural en una navegación silenciosa gracias a su motor eléctrico, qué no contamina ni con gases ni acústicamente el lugar, haciendo la experiencia inmersiva.

El recorrido tendrá una duración aproximada de 50 minutos, con salida y llegada al pantalán ubicado en la senda Entrepontes. Los precios siguen siendo 6€ para personas mayores de edad y 3€ personas menores de edad. Con descuento del 50% para empadronados/as y menores de 11 años gratis.

Para reservar, se puede contactar con la Oficina de Turismo de Cabanas por teléfono en el 981434566 o presencialmente. El horario es los lunes, miércoles y jueves: de 09:30 a 15:00 horas, los viernes y sábados: de 09:30 a 14:30 horas y de 16:30 a 18:30 horas, y los domingos: de 09:30 a 16:00 horas, los martes cerrado.