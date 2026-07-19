Piden entre seis y once años de cárcel para siete acusados de traficar con drogas en O Salnés, Ferrolterra y Vigo

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La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra juzgará a partir de este lunes a hasta nueve acusados de traficar con drogas en las zonas de O Salnés, Ferrolterra y Vigo, solicitando para siete de ellos penas de prisión de entre seis y once años de cárcel.

Fiscalía ve a cinco de ellos responsables de un delito contra la salud pública referido a sustancias que causan graves daños a la salud y de un delito de integración en grupo criminal, solicitando un total de 11 años de prisión.

Además, solicita nueve años de cárcel para otro de los procesados por un delito contra la salud pública y seis para otro hombre, así como multas de hasta 420.000 euros.

Todos los acusados tendrán también que ser condenados al comiso de las sustancias, el dinero, los instrumentos, vehículos y demás efectos intervenidos, así como al pago de las costas del procedimiento.

En su escrito de acusación, el Ministerio público recoge que, al menos entre enero de 2020 y abril de 2021, los acusados se dedicaron al acopio y comercialización de estupefacientes en el mercado ilícito.

Así, cinco de ellos actuaban de forma estructurada para la distribución lucrativa de drogas, siendo uno el que coordinaba la actividad contactando con los clientes, mientras que otros dos preparaban las sustancias y los otros dos la repartían.

En Ferrol

Dos de los adquirientes habituales de la droga también están investigados, con domicilio en Ferrol, destinando después las sustancias a los consumidores finales.

La investigación permitió constatar varios desplazamientos a Ferrol para reunirse con estas dos personas, llevados a cabo con medidas de seguridad para evitar ser descubiertos, disponiendo además de múltiples teléfonos móviles.

En octubre de 2020 fue interceptada una furgoneta que portaba casi 4 kilos de heroína, siendo detenido su conductor. A partir de ahí la operación continuó, desarrollándose varios registros domiciliarios y encontrando diversos móviles y tarjeta SIM, distintas cantidades de droga y anotaciones de supuestas entregas, entre otras cosas.