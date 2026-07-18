Valdoviño lamenta o vandalismo inflixido nunha das obras homenaxe a Rosalía de Castro

18 julio, 2026 Dejar un comentario 105 Vistas

Unha das obras artísticas que homenaxean a Rosalía de Castro na contorna da praia da Frouxeira foi obxecto do vandalismo, e o rostro da nosa autora máis universal, creado a partir dos seus versos, aparecía cuberto por un graffitti.

Dende o Concello de Valdoviño lamentamos e condeamos este deplorable acto, e solicitamos a colaboración cidadá no caso de que algún veciño vise á/s persoa/s responsable/s.

Situada no edificio de aseos máis próximo á praia pequena, a obra fora creada polo pintor Manuel Carballeira, con motivo do Día de Rosalía, e forma parte dunha serie que vai medrando cada ano.

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