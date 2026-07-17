Ferrol da la bienvenida a los niños saharauis que pasarán el verano con familias de acogida de la ciudad

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El Concello de Ferrol dio este viernes la bienvenida a los niños y niñas saharauis que pasarán el verano en la ciudad dentro del programa ‘Vacacións en Paz’, impulsado por Solidaridade Galega co Pobo Saharaui (Sogaps).

El alcalde, José Manuel Rey Varela, recibió en el palacio municipal a cuatro de los cinco menores que este verano convivirán con familias ferrolanas gracias a esta iniciativa solidaria. Los pequeños llegaron a la ciudad durante el mes de julio y permanecerán en ella hasta septiembre.

Revisiones médicas, aprendizaje e integración

Durante su estancia, los menores tendrán la oportunidad de someterse a revisiones médicas a las que no pueden acceder habitualmente en los campamentos de Tindouf, donde residen. Además, podrán conocer la ciudad, convivir con sus familias de acogida y reforzar el aprendizaje del castellano y del gallego, idiomas que forman parte de su formación escolar.

Durante la recepción, José Manuel Rey Varela dio la bienvenida a los niños y destacó el valor de esta experiencia, que permitirá a los menores «coñecer outra forma de vida diferente á súa, na que poderán facer novos amigos e, sobre todo, tecer lazos de por vida coas familias que os acollen».

El regidor también reiteró el apoyo del Concello a este tipo de iniciativas solidarias y afirmó que «Ferrol é, e seguirá sendo, unha cidade solidaria«.

El acto concluyó con una actuación del ilusionista Magic Mateo, que participó de forma desinteresada sorprendiendo a los niños con varios trucos de magia.