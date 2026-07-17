Las obras del primer gastromercado de Ferrol concluirán la próxima semana

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Las obras de transformación de la pescadería del mercado de A Magdalena en el primer gastromercado de Ferrol estarán finalizadas la próxima semana. Así lo anunció este viernes el alcalde, José Manuel Rey Varela, durante una visita a las instalaciones, en la que estuvo acompañado por la concejala de Mercados, Maica García.

El regidor destacó que esta actuación busca impulsar el comercio local y reforzar el papel del mercado como punto de encuentro para vecinos, comerciantes y visitantes. Según explicó, el nuevo espacio combinará la actividad comercial tradicional con una zona de degustación que permitirá ampliar la oferta del edificio.

«Apostamos polo comercio local e por un mercado que continúa sendo un punto de encontro para veciños, comerciantes e visitantes«, afirmó Rey Varela, quien añadió que el gastromercado «reforzará o carácter comercial pero tamén a experiencia de quen visita este emblemático edificio«.

Una inversión de más de 326.000 euros

La reforma ha supuesto una inversión de 326.647,01 euros y cuenta con financiación de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia.

La actuación ha respetado la estructura histórica del inmueble y su cubierta metálica, al tiempo que ha reorganizado completamente el espacio interior. Entre las principales actuaciones figura el traslado de los puestos situados en la zona central hacia espacios libres en el perímetro del mercado, liberando así el eje principal del edificio.

También se ha eliminado el desnivel existente para dejar toda la superficie a una única cota, mejorando la accesibilidad y facilitando el recorrido por el recinto.

Nuevos espacios para el consumo y el turismo

La reforma incorpora un puesto de degustación con barra, cocina y zona de consumo, además de un espacio de información y taquillas. En el área central se instalará mobiliario fijo con bancos, jardineras y elementos separadores que organizarán los recorridos del mercado, diferenciando el espacio destinado al consumo del itinerario turístico.

Asimismo, el edificio contará con nuevas puertas automáticas en los accesos norte y este, mientras que se conservará la histórica puerta de madera situada en la fachada sur.

El alcalde concluyó que esta intervención pretende adaptar el mercado a las nuevas demandas sin perder su identidad patrimonial. «Estamos a construír un mercado preparado para o futuro, pero sen renunciar á súa historia. Un espazo que conserva o seu valor patrimonial e que se adapta ás novas formas de vivir a cidade«, señaló.