El Campus Industrial de Ferrol reúne a estudiantado de seis universidades europeas en un programa internacional sobre Industria 4.0

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Un total de 32 estudiantes de grado, máster y de doctorado, procedentes de Croacia, Serbia, Finlandia, Rumanía y de Portugal participan, a lo largo de toda esta semana, en el Programa Intensivo Combinado From Sensors to Data:

Industry 4.0 in Engineering Experimental Testing.

Un año más, el Campus Industrial de Ferrol se convierte en el escenario de una iniciativa internacional, en la que el alumnado ahondará en ámbitos clave como la Industria 4.0, la sensorización, la adquisición y análisis de datos, la fabricación adictiva, la robótica, a Internet de las Cosas (IoT) o los gemelos digitales, así como en su aplicación en los ensayos experimentales en ingeniería.

La Universidade da Coruña (UDC), bajo el liderazgo del profesor de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF) e investigador del Laboratorio de Ingeniería Mecánica del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI), Fran González, coordina esta iniciativa de innovación docente, enmarcada en el Programa Erasmus+. En el proyecto participan también la University of Zagreb (Croacia), la University of Belgrade (Serbia), la Tampere University (Finlandia), la Universidad del Minho (Portugal), así como la National University of Science and Technology Politehnica Bucharest y la Universitatea Petrol-Gaze Dicen Ploiesti, ambas dos de Rumanía.

Después de completar una fase de formación previa on line, el alumnado participante fue recibido, a primera hora de la mañana de este lunes, en el Salón de Actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol, por la vicerrectora del Campus de Ferrol y Responsabilidad Social, Ana Ares; por el director de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), Vicente Díaz; por la directora del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI), Belén Montero; por el adjunto de Movilidad y Convenios de la Vicerreitoría de Titulaciones e Internacionalización, Bruno Casal; y más por el director del Campus Industrial de Ferrol, Marcos Míguez.

Formación práctica en tecnologías emergentes

La propuesta formativa del Programa Intensivo Combinado From Sensors to Data: Industry 4.0 in Engineering Experimental Testing se estructura alrededor de dos módulos comunes. El primero introduce al alumnado en el diseño paramétrico mediante FreeCAD y en los procesos de fabricación adictiva con la tecnología FDM. El segundo se centra en la programación con Arduino, en la integración de sensores, en la adquisición de datos y en las comunicaciones empleadas en los sistemas inteligentes conectados.

Para continuar con su formación, el alumnado podrá elegir entre diferentes itinerarios vinculados a las áreas de especialización del Campus Industrial de Ferrol, como la arquitectura naval, la monitorización de maquinaria y el mantenimiento predictivo, la robótica submarina, el desarrollo de nuevos materiales poliméricos o mismo la experimentación aerodinámica en el Túnel del Viento.

El programa de esta iniciativa formativa internacional se completa con visitas al Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI), situado en el propio Campus Industrial de Ferrol, y al Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA), en el Campus de A Coruña. Además, el alumnado participante podrá disfrutar de actividades culturales y de ocio entre las que se incluyen varias visitas guiadas por la ciudad y un paseo en barco por la ría.