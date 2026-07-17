Agenda para este finde, días 18 y 19, en la zona norte. Ferias y fiestas

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

LA FRASE DEL FINDE.-«¡El fin de semana es tuyo! Aprovecha cada instante para hacer lo que más te hace feliz.»

–-Quedan 166 días (el sábado), 165 días (el domingo) para finalizar el año.

–Día 18, sábado

Día Internacional de Nelson Mandela.

-Dia 19, domingo

—La Iglesia celebra la festividad de los Santos

Día 18, sábado

Santa Mariña de Augas Santas, Santos Francisco Solano, Federico, Gundenes y Emiliano

Día 19, domingo

San Arsenio. Santas Justa y Rufina, mártires.

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos los días 18 y 19 de julio?..Cáncer.

UNIDAD MÓVIL DE DONACIÓN DE SANGRE

Sábado, día 18

La unidad móvil para la donación de sangre se encuentra hoy en Neda, delante de la Casa de Cultura . De 10.00 a 15,00 horas.

EL TIEMPO EN FERROL ESTE FINDE

Este sábado 18 de julio, Ferrol tendrá un día mayormente estable con cielos que alternarán intervalos nubosos y claros, acompañado de unas condiciones marítimas tranquilas caracterizadas por oleaje débil.

Pronóstico del Tiempo



Temperaturas: Las mínimas se situarán en torno a los 18°C y las máximas alcanzarán una temperatura suave de 24°C a 26°C.

Precipitaciones: La probabilidad de lluvia es muy baja (inferior al 15%), aunque podrían darse cielos más cubiertos o alguna llovizna muy dispersa a primeras horas de la mañana. El cielo se irá despejando hacia la tarde.

Viento: Soplará del nordeste, con velocidades medias de 15 a 25 km/h y rachas máximas que podrían rozar los 37 km/h, aportando la típica sensación fresca de la costa atlántica.

Índice UV: Máximo de 7 a 8 (Muy Alto). Se recomienda protección solar durante las horas centrales del día.



Estado de la Mar



Oleaje: Se mantendrá un oleaje débil tanto por la mañana como por la tarde, idóneo para el baño costero o actividades tranquilas.

Viento en el mar: Flojo a moderado de componente norte/nordeste.

Temperatura del agua: Rondará los 18°C a 19°C en playas de mar abierto como Doniños o San Xurxo

Este sábado tanto la playa de Doniños como la de San Xurxo ofrecerán unas condiciones excelentes para el baño y el descanso, caracterizadas por un oleaje inusualmente bajo (entre 0,2 y 0,5 metros) y temperaturas agradables en la arena.

Horario de Mareas en Ferrol

Si deseas planificar tu espacio en la arena o los paseos por la orilla, estos son los horarios según la tabla de mareas oficiales de la Xunta de Galicia:

Bajamar (Marea baja): A las 11:00 h de la mañana (ideal para caminar por las rocas de San Xurxo o la orilla de Doniños).

Pleamar (Marea alta): A las 17:11 h de la tarde (habrá menos espacio de arena disponible) —-ooOoo—-

El tiempo en Ferrol este domingo 19 de julio de 2026 será predominantemente soleado y caluroso, con temperaturas máximas que alcanzarán los 26°C y mínimas de 19°C. Habrá algunos intervalos nubosos dispersos durante el día, pero sin probabilidad significativa de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para la playa.

Estado de las Playas y de la Mar

El viento soplará moderado de componente Nordés (noreste) a unos 15-25 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 38 km/h por la tarde. Este viento habitual del verano gallego mantendrá el cielo despejado pero puede generar sensación de frescor al salir del agua.

Playa de Doniños: Presentará un cielo con nubes y claros por la mañana, quedando despejado por la tarde. El oleaje en la orilla será débil a moderado. La temperatura del agua rondará los 17°C – 19°C, ofreciendo una sensación térmica de calor agradable en la arena.

Playa de San Xurxo: Condiciones muy similares a Doniños, con intervalos nubosos matinales que darán paso al sol. Al estar ligeramente más resguardada del Nordés en algunas zonas, el viento puede ser algo más suave, manteniendo un oleaje moderado en mar abierto y agua a unos 17°C.

Índice UV: Será muy alto (6 a 8), por lo que se recomienda protección solar alta si vas a pasar el día al sol.

Tabla de Mareas en Ferrol

Para planificar tu espacio en la arena y las corrientes, estas son las horas de las mareas:

Bajamar (Marea baja): 02:36 h y 14:50 h (ideal para caminar por la arena húmeda).

Pleamar (Marea alta): 08:47 h y 21:05 h

TAL DÍA COMO HOY

Sábado, día 18

(1934)-Falleció en Ferrol Nicolás García Pereira (o García Pereyra), nacido en Ferrol en 1900. Fue un escritor, periodista y político gallego. Matemático y poeta. Como matemático preparó a aspirantes a ingresar en la Marina de Guerra y en el Ejército. Fundó en San Xoán de Filgueira un equipo de fútbol, el Libunca. Publicó algunos poemas en Vida Gallega. Fue director de El Gráfico. Presidente del Grupo ferrolano del Partido Galeguista, fundó y dirigió el periódico Erte. Se casó en Viveiro con Dolores San Isidro en 1930.

Domingo, día 19

(1849)- España adopta el sistema métrico decimal tras la promulgación de la Ley de Pesos y Medidas sancionada por Isabel II.

EN EL CONCELLO

Sábado, día 18

20.00h.- El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, asiste a la entrega de premios do XXIV Tríatlon Cidade de Ferrol Campionato Xunta de Galicia 2026. Puerto de Ferrol.

Domingo, día 19

21.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, asiste a la retransmisión del partido España Argentina. Plaza de España

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

Sábado, día 18

En Ortigueira

14,00 h.-La directora xeral de Promoción da Igualdade, Eloína Ingerto, participará en la apertura institucional del IV Porco Pride de Espasante. En la plaza del Pedregal.

INFO DIOCESANA

Domingo, día 19

A las 11.45 h. en la residencia de mayores «Mi Casa» Eucaristía en la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores 2026. Estará presidida por el obispo diocesano Fernando García Cadiñanos.

EN LO DEPORTIVO

Ferrol será el epicentro del triatlón gallego en todas las categorías, como también nacional base este sábado,día 18, con la disputa durante toda la jornada en los alrededores del muelle de Curuxeiras del XXIV Torneo Cidade de Ferrol de triatlón

EN LO CULTURAL, FESTIVO Y SOCIAL

En Ferrol

–El Museo de la SGHN ofrece este sábado 18 de julio a las 12:00 una conferencia a cargo del investigador de la Universidad de Barcelona Álex Aguilar, titulada «Mil años de pesca de la ballena en nuestras costas».

Durante la misma, el investigador abordará la historia de la caza de ballenas en las costas gallegas, describiendo la trayectoria de la actividad ballenera y su industria.

Posteriormente, tendrá lugar una breve presentación del contenido y objectivos de su libro titulado «La huella ballenera en el norte de la península ibérica».

—Un año más se celebran las fiestas de Santa Mariña do Vilar. Los asistentes a estas jornadas festivas podrán participar en los actos religiosos, que se llevarán a cabo en horario de costumbre, y disfrutar con las actuaciones musicales.

Sábado 18, misa y procesión en honor a Santa Mariña a las 13:30 horas. A continuación sesión vermú con el grupo Pasión. En esta jornada se celebrará el Festival Erase Una Vez que contará con los DJ´s Gor, Juanky y Franh. También estará animando la fiesta de nuevo el grupo Pasión.

Domingo 19, misa y procesión en honor a Santa Mariña a las 13:30 horas. A continuación sesión vermú con el grupo Jaque y el Dj Marcos Magán. Contaremos este día con pulpeiro y fiesta de la espuma para los más pequeños de la casa.

En Narón

— Mercado Medieval, en el parque de O Río Freixeiro. Un poblado de la Edad Media hasta el domingo 19 de julio. El lo largo de cuatro jornadas, el recinto acoge exposiciones de oficios tradicionales, talleres participativos, un campamento de época y una amplia programación de pasarrúas y espectáculos al frente de compañías como Treefolk, Gaeloc, Bufón Rojo o Artimaña, que se prolongarán hasta pasada la medianoche en las jornadas de mayor actividad.

–En la noche de este sábado, día 18, el parque de O Río Freixeiro será el lugar de celebración de la trigésimo quinta edición del Festival Internacional de Folclore, organizado por el Patronato de Cultura del . La cita reunirá seis agrupaciones llegadas de Galicia, Asturias, la Comunidad Valenciana, Serbia y México, entre ellas la Banda de Gaitas y el Grupo de Baile Tradicional Riñonera como anfitriones, el Grupo Folclórico La Alegría de Porceyo (Gijón), el Grupo de Danzas de Villena (Alicante), el Conjunto de Danza y Canto Folclórico *Šumadija (Serbia) y el Grupo Folclórico Estampas de México. El festival comenzará a las 12:00 horas con la recepción institucional de las delegaciones en el Ayuntamiento y continuará a las 20:00 horas con un pasarrúas desde el Pazo da Cultura hasta el parque de Freixeiro, donde tendrán lugar las actuaciones.

–El programa de eventos cierra el domingo 19 de julio con la vixesimosexta edición de la Festa do Pimento de O Couto, que se celebra en la parroquia de San Martiño de Xuvia. La jornada principiará a las 12:00 horas con una demostración culinaria y degustación al frente de la chef Cris Tizón, a la que seguirá a las 13:00 horas el pregón, este año al frente del periodista y escritor Ramón Loureiro. A partir de las 14:00 horas se servirán raciones de churrasco con pimientos de O Couto y cachelos a precios populares en el robledal de O Couto, y por la tarde habrá juegos populares y una sesión de Cuantos de Taberna del grupo A Xesteira antes del baile de cierre, amenizado por Jorge Lo latí.

En Ares

Este sábado 18 de Julio se celebrará en el Parque de Rosalía de Castro una nueva edición de la Festa do Langostino. A partir de las 13.00 horas y hasta las 16.00 horas y desde las 19.00 horas y hasta fin de existencias, los presentes podrán degustar raciones de este exquisito crustáceo. La ración de langostinos con pan y bebida tendrá el precio de 14€.

En As Pontes

Fiestas en honor a la Virxe do Carme que se celebran en el mes de Julio. Durante las jornadas festivas tanto vecinos como visitantes podrán disfrutar con las numerosas actividades lúdicas y actos tanto musicales como religiosos programados para la ocasión, entre ellos la popular Festa da Fraga.

Sábado 18, a las 11:30 horas pasacalles, a las 12:00 horas concierto de la Banda de Música das Pontes. A las 14:00 horas sesión vermú con La Mecánica.

A las 20:00 horas novena y misa do Carme y a las 21:30 horas procesión nocturna con Banda de Música das Pontes y Banda de Gaitas Escola Municipal das Pontes, con parada en la Praza do Hospital para actuación de la Coral y espectáculo piromusical.

A las 23:00 horas verbena con La Misión y Los Players.

Domingo 19, a las 12: 00 horas eucaristía cantada por Agrupación Coral As Pontes. A continuación, procesión de subida de la Santa con Banda de Música C.R. das Pontes y grupo Canavella, y ofrenda floral. A las 14.00 horas sesión vermú con grupo Antha.

A las 22:30 horas verbena con las orquestas París de Noia y Los Satélites.

En Cedeira

Fiesta en honor a Nosa Señora do Carme que tendrá lugar en la parroquia de Régoa. Los asistentes a estas jornadas festivas podrán disfrutar con los actos programados para la ocasión.

Sábado 18 de Julio, comienzan las fiestas a las 13.45 horas con la misa solemne seguida de procesión acompañada del grupo Os Montoxos. A continuación se celebrará la sesión vermú con el grupo Antha.

A las 22.00 horas el citado grupo Antha pondrá música a la verbena. El fin de fiesta correrá a cargo de Brunokavi DJ.

Domingo 19, el día de fiesta dará inicio con la celebración de la misa solemne a las 13.45 horas, seguida de la procesión. Acto seguido se celebrará la sesión vermú larga que estará amenizada por el Dúo Veneguay.

En Fene

Fiestas en honor a la Virxe do Carme y Santa Mariña que se celebrarán los días 18 y 19 de Julio en la parroquia de Sillobre.

Sábado 18, a las 9.30 horas, recorrido por toda la parroquia de los grupos de gaiteiros. A las 13.00 horas se oficiará la misa solemne en honor a Santa Mariña con posterior procesión, que irá acompañada de la agrupación musical Nuestra Señora del Carmen de Ferrol. A continuación tendrá lugar la sesión vermú a cargo del grupo Montreal.

Por la noche, gran verbena a cargo del dúo Son II y el grupo Montreal.

Domingo 19, la última jornada festiva se iniciará a las 13.00 horas con la misa solemne en honor a la Virgen del Carmen, seguida de procesión. Posteriormente tendrá lugar la sesión vermú amenizada por el grupo Tania Veiras y Los Cumbia Pop, que también amenizarán la verbena con el dúo Dilema.

En Valdoviño

Los festejos en honor a la Virgen del Carmen darán comienzo este sábado 18 de Julio con el recorrido de gaiteiros. A las 12.00 horas dará inicio la procesión de la Santa por la playa, seguida de misa cantada por el coro Diapasón. A continuación, tirada de fuegos de artificio y sesión vermú con el dúo D´Vicio.

Por la noche, gran verbena con D´Vicio y DJ Chocolate.

Domingo 19, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne seguida de tirada de fuegos y sesión vermú larga con el grupo Pasión.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–En el Museo Naval hasta el 15 de septiembre exposición temporal titulada “Imágenes de la Historia”, una selección de 17 reproducciones de famosos cuadros, obras todas ellas del prestigioso artista Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, conocido como el “Pintor de batallas” por su especialidad en temas históricos militares.

La exposición consta de 17 paneles que reproducen en color y alta resolución cuadros pintados al óleo por el pintor Ferrer-Dalmau, que representan como su nombre indica “Imágenes de la Historia”, narrando hechos relevantes de la Historia de España y de algunos de sus más destacados protagonistas.

La exposición está abierta al público en los horarios habituales del Museo: de martes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas.

–En la Sala Carlos III de Exponav, exposición «Eclipsarte. O camiño do Sol». Una muestra colectiva en la que participan artistas gallegos, con obras en diferentes disciplinas en las que el hilo conductor es el Eclipse total de sol y el Camino de Santiago.

Esta muestra comisariada por Cristina Carballedo Penelas, podrá visitarse hasta el 30 de agosto

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester». Exposición de Xoán Xosé Braxe, integrada por más de un centenar de obras del artista.

Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Ateneo, propuesta cultural que va más allá de una exposición convencional. Bajo el título «Retratos da Ilustración”, la artista Carmen Martín presenta una colección de retratos inspirados en figuras de la Ilustración.

–En Afundación (plaza de la Constitución) exposición » Origen» compuesta por las fotografías que conforman el proyecto El Legado que Seremos, de Álvaro Ybarra, mediante las cuales documenta el proceso de transición

energética del carbón a las fuentes renovables. Algunas de las imágenes están tomadas en el ámbito de la central térmica de carbón de As Pontes, una de las últimas de este tipo que se mantuvo en funcionamiento en España.

– El vestíbulo principal del hospital Ribera Juan Cardona acoge la exposición “La piel como testigo: entre la vida y su herida”, una muestra itinerante organizada por Asotrame para dar visibilidad a la enfermedad injerto contra receptor. Acceso por la calle Pardo Bazán, disponible durante un mes.

En Narón

–El Centro Comercial Odeón luce una exposición de 9 dinosaurios autómatas con unas características físicas muy realistas. Los reptiles mueven los ojos, la boca, la cabeza y la cola, y están dotados de sensores de movimiento y placas identificativas con la historia de cada uno de ellos.

Estos 9 ejemplares se han distribuido a lo largo de la planta baja del Centro Comercial y los visitantes podrán disfrutar de esta sorprendente compañía hasta el próximo 2 de agosto.

En Valdoviño

Bajo el título «El surf llega al Cantábrico», Enrique Artero regresa al Océano Surf Museo, en la Casa da Cultura, para presentar una exposición con una cuidada selección de tablas de su colección particular, considerada la más importante de España. Hace 8 años este mismo espacio acogía la primera muestra temporal vinculada al centro museístico, con fondos del propio Artero. En esta ocasión, podremos encontrarnos con piezas únicas que forman parte de la historia del surf a nivel mundial.

La muestra, con entrada libre, se puede visitar de lunes a jueves de 10:00 la 14:00 horas; viernes de 10:00 la 14:00 h y de 18:00 la 20:00 h, y sábados y domingos de 16:00 la 20:00 h. Además, en próximas fechas se organizarán varias rutas guiadas por el propio Enrique Artero, coincidiendo con la celebración del Pantín Classic .

